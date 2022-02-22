Банк ВТБ повысил ставки по ипотеке на один процентный пункт: до 11,3% — для готового и строящегося жилья и до 11,6% — по рефинансированию. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

"ВТБ вслед за другими игроками рынка с 22 февраля повышает ставки по ипотеке на один процентный пункт, до 11,3%, как для готового, так и для строящегося жилья. Рефинансирование жилищных кредитов других банков теперь доступно под 11,6%", — говорится в сообщении.

Для тех, кто получил одобрение по ипотеке до сегодняшнего дня, условия останутся прежними.