Захарова — о признании Россией ДНР и ЛНР: Страны Запада лишены понимания сути вопроса

При этом дипломат подчеркнула, что Москва по-прежнему готова к переговорам с Вашингтоном и решение по республикам не влияет на готовность к диалогу.

В решении России о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик нет эмоций, зато становится очевидно, что Запад лишён какой-либо эмпатии к людям и понимания сути вопроса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Здесь вопросов эмоций нет. Когда наша страна семь с лишним лет занимается дипломатическим урегулированием, когда наша страна инициирует всё... Здесь вопрос в другом: что это [Мюнхенская конференция по безопасности] стало ярчайшей демонстрацией того, что те люди, которые заявляют о приверженности Минским договорённостям и урегулированию конфликта, лишены какой-либо эмпатии и понимания сути вопроса", — отметила она в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".

При этом Захарова подчеркнула, что Москва по-прежнему готова к переговорам с Вашингтоном и решение по ДНР и ЛНР не влияет на готовность к диалогу.