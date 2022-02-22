Захарова — о признании Россией ДНР и ЛНР: Страны Запада лишены понимания сути вопроса
При этом дипломат подчеркнула, что Москва по-прежнему готова к переговорам с Вашингтоном и решение по республикам не влияет на готовность к диалогу.
В решении России о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик нет эмоций, зато становится очевидно, что Запад лишён какой-либо эмпатии к людям и понимания сути вопроса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Здесь вопросов эмоций нет. Когда наша страна семь с лишним лет занимается дипломатическим урегулированием, когда наша страна инициирует всё... Здесь вопрос в другом: что это [Мюнхенская конференция по безопасности] стало ярчайшей демонстрацией того, что те люди, которые заявляют о приверженности Минским договорённостям и урегулированию конфликта, лишены какой-либо эмпатии и понимания сути вопроса", — отметила она в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".
При этом Захарова подчеркнула, что Москва по-прежнему готова к переговорам с Вашингтоном и решение по ДНР и ЛНР не влияет на готовность к диалогу.
"Мы даже в самые сложные моменты говорили о том, что к переговорному процессу готовы. Поэтому с нашей стороны позиция остаётся такой же", — добавила дипломат.
Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.
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