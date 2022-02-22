В Иркутской области пассажир умер во время полёта за полчаса до посадки
Бортпроводники пытались оказать ему медицинскую помощь, но безуспешно. Вскоре самолёт приземлился, тело погибшего было передано медработникам.
Вечером 21 февраля на борту самолёта, летевшего из села Казачинское в Иркутск, скончался пассажир. Причина его смерти неизвестна, этим вопросом сейчас занимаются медики. Однако, как сообщает kp.ru, 47-летний мужчина был серьёзно болен.
По данным издания, во время полёта за полчаса до прибытия в аэропорт одному из пассажиров стало плохо. Члены экипажа пытались оказать ему первую помощь, но это не помогло. Вскоре мужчина умер.
"Посадка прошла успешно в 19:50 по местному времени (14:50 мск. — Прим. Лайфа). Остальным пассажирам нашими сотрудниками была оказана вся необходимая помощь", — рассказали в пресс-службе иркутского аэропорта.
Ранее Лайф писал о другом трагическом случае. Тогда летевший в Москву самолёт экстренно сел в Оренбурге из-за смерти пассажира. Мужчине стало плохо, после чего пилоты запросили посадку в ближайшем аэропорту, однако спасти пассажира не успели — он скончался.
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