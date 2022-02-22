В Иркутской области пассажир умер во время полёта за полчаса до посадки

Вечером 21 февраля на борту самолёта, летевшего из села Казачинское в Иркутск, скончался пассажир. Причина его смерти неизвестна, этим вопросом сейчас занимаются медики. Однако, как сообщает kp.ru, 47-летний мужчина был серьёзно болен.

По данным издания, во время полёта за полчаса до прибытия в аэропорт одному из пассажиров стало плохо. Члены экипажа пытались оказать ему первую помощь, но это не помогло. Вскоре мужчина умер.

"Посадка прошла успешно в 19:50 по местному времени (14:50 мск. — Прим. Лайфа). Остальным пассажирам нашими сотрудниками была оказана вся необходимая помощь", — рассказали в пресс-службе иркутского аэропорта.