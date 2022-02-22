РИА: В России приостановили работы по созданию самолёта Ил-112В
По данным СМИ, такое решение принято до окончания расследования авиакатастрофы с первым опытным образцом воздушного судна, которая произошла в августе прошлого года.
Самолёт Ил-112В. Фото ТАСС / Армен Гаспарян / Пресс-служба ПАО "Ил"
В России приостановлены работы по созданию лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В до завершения расследования авиакатастрофы с первым опытным образцом воздушного судна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Принято решение с 9 февраля приостановить работы по госконтракту, предусматривающему создание перспективного лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В", — сказал источник.
Он уточнил, что работы приостановлены до завершения расследования комиссии причин катастрофы первого образца Ил-112В, которая произошла летом 2021 года в Кубинке. Также, по словам источника, приостановлены работы по сборке второго и третьего лётных образцов воздушного судна. Ещё один источник агентства сообщил, что приближается очередной этап опытно-конструкторских работ по самолёту Ил-112. Однако по итогам расследования могут потребоваться дополнительные работы как по двигателю, так и по планеру.
"Чтобы не делать двойную работу, не расходовать лишних средств и не создавать предпосылки для срыва сроков контрактных обязательств, ход реализации проекта поставили на паузу до выводов комиссии, оформив это документально", — сказал собеседник агентства.
Напомним, 17 августа в подмосковной Кубинке потерпел катастрофу первый опытный образец самолёта Ил-112В. В Объединённой авиастроительной корпорации подтвердили, что авария случилась во время тренировочного полёта. Очевидцы сняли момент крушения Ил-112В, а Лайф публиковал первые фото с места трагедии. Экипаж состоял из трёх человек: лётчика-испытателя первого класса, Героя России Николая Куимова, лётчика-испытателя первого класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя первого класса Николая Хлудеева.