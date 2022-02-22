РИА: В России приостановили работы по созданию самолёта Ил-112В

В России приостановлены работы по созданию лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В до завершения расследования авиакатастрофы с первым опытным образцом воздушного судна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Принято решение с 9 февраля приостановить работы по госконтракту, предусматривающему создание перспективного лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В", — сказал источник.

Он уточнил, что работы приостановлены до завершения расследования комиссии причин катастрофы первого образца Ил-112В, которая произошла летом 2021 года в Кубинке. Также, по словам источника, приостановлены работы по сборке второго и третьего лётных образцов воздушного судна. Ещё один источник агентства сообщил, что приближается очередной этап опытно-конструкторских работ по самолёту Ил-112. Однако по итогам расследования могут потребоваться дополнительные работы как по двигателю, так и по планеру.