В МИД КНР заявили, что стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе бросает вызов Китаю
Там подчеркнули, что призывы Вашингтона к долгосрочной конкуренции могут перерасти в "тотальную конфронтацию".
Глава МИД Китая Ван И. Фото © ТАСС / EPA / WU HONG / POOL
Новая стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе бросает Китаю открытый вызов. Такое заявление в ходе телефонного разговора с американским госсекретарём Энтони Блинкеном сделал министр иностранных дел КНР Ван И.
"Недавно американская сторона представила так называемую новую Индо-Тихоокеанскую стратегию, открыто причислив Китай к главному вызову в регионе. Кроме того, попытка включения принципа сдерживания Китая через Тайвань в региональную стратегию Соединённых Штатов подаёт ложный сигнал о сдерживании и подавлении Китая", — цитирует слова дипломата пресс-служба МИД КНР.
При этом китайский политик отметил, что призывы Вашингтона к долгосрочной конкуренции с Пекином носят серьёзный риск перерасти в "тотальную конфронтацию".
Ранее Лайф сообщал, что президент США Джо Байден заявил о готовности Вашингтона защитить Тайвань в случае агрессии со стороны Китая. Американцы уже направили в регион своих военных инструкторов. Россия же тем временем подтвердила приверженность принципу "одного Китая", признав таким образом Тайвань неотъемлемой частью КНР.