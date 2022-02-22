В МИД КНР заявили, что стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе бросает вызов Китаю

Новая стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе бросает Китаю открытый вызов. Такое заявление в ходе телефонного разговора с американским госсекретарём Энтони Блинкеном сделал министр иностранных дел КНР Ван И.

"Недавно американская сторона представила так называемую новую Индо-Тихоокеанскую стратегию, открыто причислив Китай к главному вызову в регионе. Кроме того, попытка включения принципа сдерживания Китая через Тайвань в региональную стратегию Соединённых Штатов подаёт ложный сигнал о сдерживании и подавлении Китая", — цитирует слова дипломата пресс-служба МИД КНР.