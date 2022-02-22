В ООН сожалеют о решении России по военным в Донбассе для поддержания мира

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил вооружённым силам страны обеспечить поддержание мира в Донецкой и Луганской народных республиках.

ООН сожалеет в связи с поручением президента России Владимира Путина обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР. Об этом заявила замгенсека организации по политическим вопросам Розмари Дикарло.

"Мы… сожалеем о сегодняшнем приказе о вводе российских войск в Восточную Украину, как сообщается, с миротворческой миссией", — заявила Дикарло.