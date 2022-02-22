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Регион
Опубликовано 22 февраля 2022, 05:19
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В ООН сожалеют о решении России по военным в Донбассе для поддержания мира

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил вооружённым силам страны обеспечить поддержание мира в Донецкой и Луганской народных республиках.

ООН сожалеет в связи с поручением президента России Владимира Путина обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР. Об этом заявила замгенсека организации по политическим вопросам Розмари Дикарло.

"Мы… сожалеем о сегодняшнем приказе о вводе российских войск в Восточную Украину, как сообщается, с миротворческой миссией", заявила Дикарло.

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Напомним, ранее Путин поручил Вооружённым силам России обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР. Данное решение принято в соответствии с обращением глав Донецкой и Луганской народных республик.

Как сообщал Лайф, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указы о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

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Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.

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Обложка © ТАСС / ЕРА

Юлия Коновалова
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