Небензя объяснил решение о признании ДНР и ЛНР готовящейся военной авантюрой Киева

Донбасс находится на пороге новой украинской авантюры, Москва допустить этого не может, поэтому было принято решение признать Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.

"Допустить этого (новой военной авантюры Киева. — Прим. Лайфа) мы не можем. Поэтому президент России и прислушался к мнению парламентариев и членов Совета безопасности России", — отметил Небензя.

Также постпред РФ отметил, что президент Украины Владимир Зеленский сделал всё, чтобы разрушить Минские соглашения. По словам Небензи, в 2019 году, после избрания Зеленского, было много надежд, но те, кто надеялся на миролюбивый исход, ошиблись.