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Регион
Опубликовано 22 февраля 2022, 04:31

Небензя объяснил решение о признании ДНР и ЛНР готовящейся военной авантюрой Киева

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Фото © ТАСС / Zuma

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Фото © ТАСС / Zuma

Также постпред РФ отметил, что президент Украины Владимир Зеленский сделал всё, чтобы разрушить Минские соглашения. В 2019 году, после его избрания, было много надежд на мир, но они не оправдались.

Донбасс находится на пороге новой украинской авантюры, Москва допустить этого не может, поэтому было принято решение признать Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.

"Допустить этого (новой военной авантюры Киева. — Прим. Лайфа) мы не можем. Поэтому президент России и прислушался к мнению парламентариев и членов Совета безопасности России", — отметил Небензя.

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Также постпред РФ отметил, что президент Украины Владимир Зеленский сделал всё, чтобы разрушить Минские соглашения. По словам Небензи, в 2019 году, после избрания Зеленского, было много надежд, но те, кто надеялся на миролюбивый исход, ошиблись.

Ранее Лайф писал, что Небензя призвал мировое сообщество заставить Киев прекратить провокации в Донбассе. По словам постпреда России при ООН, сейчас следует сконцентрироваться на решении вопроса, как избежать войны в регионе.

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Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

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Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.

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Юлия Коновалова
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