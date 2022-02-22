Небензя объяснил решение о признании ДНР и ЛНР готовящейся военной авантюрой Киева

Также постпред РФ отметил, что президент Украины Владимир Зеленский сделал всё, чтобы разрушить Минские соглашения. В 2019 году, после его избрания, было много надежд на мир, но они не оправдались.

Донбасс находится на пороге новой украинской авантюры, Москва допустить этого не может, поэтому было принято решение признать Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.

"Допустить этого (новой военной авантюры Киева. — Прим. Лайфа) мы не можем. Поэтому президент России и прислушался к мнению парламентариев и членов Совета безопасности России", — отметил Небензя.

Также постпред РФ отметил, что президент Украины Владимир Зеленский сделал всё, чтобы разрушить Минские соглашения. По словам Небензи, в 2019 году, после избрания Зеленского, было много надежд, но те, кто надеялся на миролюбивый исход, ошиблись.