Небензя объяснил решение о признании ДНР и ЛНР готовящейся военной авантюрой Киева
Также постпред РФ отметил, что президент Украины Владимир Зеленский сделал всё, чтобы разрушить Минские соглашения. В 2019 году, после его избрания, было много надежд на мир, но они не оправдались.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Фото © ТАСС / Zuma
Донбасс находится на пороге новой украинской авантюры, Москва допустить этого не может, поэтому было принято решение признать Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.
"Допустить этого (новой военной авантюры Киева. — Прим. Лайфа) мы не можем. Поэтому президент России и прислушался к мнению парламентариев и членов Совета безопасности России", — отметил Небензя.
Также постпред РФ отметил, что президент Украины Владимир Зеленский сделал всё, чтобы разрушить Минские соглашения. По словам Небензи, в 2019 году, после избрания Зеленского, было много надежд, но те, кто надеялся на миролюбивый исход, ошиблись.
Ранее Лайф писал, что Небензя призвал мировое сообщество заставить Киев прекратить провокации в Донбассе. По словам постпреда России при ООН, сейчас следует сконцентрироваться на решении вопроса, как избежать войны в регионе.
Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.
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