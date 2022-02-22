Общественники предупредили россиян о возможном подорожании ЖКУ из-за новых правил

Общественники указали на возможный рост платы за ЖКУ в России. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо НП "ЖКХ Контроль" в Минстрой.

Отмечается, что 3 февраля 2022 года было подписано постановление правительства, уточняющее порядок расчёта платы за электричество, холодную и горячую воду, канализацию, которые используются для содержания общего имущества в многоквартирных домах. Изменения вступают в силу 1 сентября. Согласно документу, плата за содержание общего имущества домов будет пересчитываться за фактически использованные объёмы электричества, горячей и холодной воды, канализацию, а не как сейчас, в рамках норматива. По действующим правилам взимать плату выше норматива можно только при условии, если общее собрание собственников квартир приняло перечень услуг больше минимального.

Зампредседателя Комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев отметил, что часто собственники и арендаторы квартир не оплачивали весь объём коммунальных ресурсов, использованных на содержание общего имущества (СОИ). В итоге УК вынуждены самостоятельно доплачивать ресурсоснабжающим организациям (РСО) или становиться должниками, пояснил исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Сергей Сохранов.

В своём письме в Минстрой общественники допускают, что может возникнуть ситуация, когда в домах существенно увеличится плата собственников за коммунальные ресурсы, потребляемые для содержания общего имущества. Глава регионального центра "ЖКХ Контроль" по Московской области Валерий Мамчур считает, что расходы на ЖКУ за содержание общего имущества могут вырасти на 20–50 процентов.