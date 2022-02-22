Россияне стали в два раза чаще обращаться к астрологам за последний год

Аналитики онлайн-сервиса услуг YouDo выяснили, как изменился спрос россиян на эзотерические услуги за последний год. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

По словам экспертов, интерес к этой тематике вырос в несколько раз: спрос на услуги астрологов увеличился вдвое, а на тарологов — в 1,5 раза. Также россияне стали в четыре раза чаще обращаться за обучением к нумерологам и искать помощи в изучении натальных карт. Спрос на консультации у специалистов по привлечению клиентов в этой сфере вырос почти на 70%. Помимо этого особой популярностью стали пользоваться и услуги дизайнеров в оформлении тематических сайтов по эзотерике, страниц астрологов в социальных сетях, изготовлении предметов интерьера. Число таких заданий в январе — феврале 2022 года выросло втрое по отношению к аналогичному периоду 2021 года.

"Рост интереса к астрологии и эзотерике мы наблюдаем с самого начала пандемии. Люди стали чаще обращаться к таким специалистам, чтобы получить наглядные объяснения происходящему в их жизни. Кризис, связанный с коронавирусом, привнёс множество непрогнозируемых вещей как на уровне быта, так и на более масштабных уровнях", — отметила представитель пресс-службы YouDo Анастасия Володина.

По её словам, консультации у тарологов, астрологов и нумерологов помогают многим людям найти ответы на необъяснимое, а также услышать советы, которые помогут им эффективнее строить планы в это непростое время. Володина отметила, что можно по-разному относиться к астрологии, тем не менее её популярность и востребованность подтверждается спросом.