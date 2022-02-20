Сколько должны спать разные знаки зодиака, чтобы сил хватало на всё

Сон — одна из основных потребностей человека, и его отсутствие сильно влияет на качество жизни и эффективность работы. Поэтому медики советуют спать не меньше семи часов и исключительно в ночное время суток. Вот только это общие рекомендации, а астрологи дают для каждого знака зодиака конкретные — и они довольно сильно различаются.

Овен

Овны всегда держат под контролем ситуацию, мимо них ничто не способно проскочить. Представители данного знака часто накручивают себя и перепроверяют всё по миллиону раз. Времени на отдых совсем не остаётся, а потому Овны привыкли получать необходимую передышку всего за четыре-пять часов сна.

Телец

Для Тельцов очень важно качество сна, а количество часов уже отходит на второй план. Эти представители стихии Земли не смогут полноценно отдохнуть, сколько бы ни спали, если всё сделать не по правилам. Астрологи советуют Тельцам оборудовать для сна отдельную комнату, а вечером отказаться от алкоголя, гаджетов и споров с близкими. Просыпаться тоже важно постепенно, иначе даже утром Тельцы будут чувствовать себя уставшими.

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Близнецы

Близнецы — очень непостоянный знак, и эта изменчивость проявляется даже в режиме сна. Представители данного знака могут спать сколько угодно — по настроению, но им не удастся отдохнуть, если они заранее не подготовят почву для здорового сна. Близнецам стоит вечером отправиться на прогулку, заняться дыхательной гимнастикой или медитацией — так организм будет максимально расслаблен и настроен на отдых.

Рак

Полевые условия и два часа сна — история явно не про Раков. Представители этого знака должны спать не менее восьми часов в сутки. Максимума у них нет — Ракам важно выспаться, иначе с утра они будут не в духе и могут испортить весь день не только себе, но и окружающим. Для наиболее успешного засыпания астрологи советуют Ракам принять ванну, поменять постельное бельё и надеть любимую пижаму. А если и эти рекомендации не помогают, свернитесь в позу эмбриона — она обеспечит ощущение безопасности и спокойствия.

Лев

Львам достаточно семи часов сна, но во время этого отдыха им ничего не должно мешать. Поэтому кровать лучше выбрать королевских размеров. Но и одиночества представители этого знака не выносят, им лучше всего спится рядом со второй половиной. Если её на горизонте нет, подойдёт подушка или питомец.

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Дева

Девам для нормального функционирования хватает четырёх или пяти часов сна, однако превращать это в привычку не стоит. Астрологи советуют иногда позволять себе более длительный сон, например в выходные. Если представителей этого знака терзают внутренние переживания, лучше их записывать в отдельный дневник для анализа. А для сиюминутного решения подойдут аромамасла (без лампы!) — Дев успокаивают приятные запахи. Но свечи и благовония оставьте на утро, не создавайте риск пожара.

Весы

Если не будить представителей этого знака, они способны проспать целую вечность — никаких лимитов нет. Так типичные Весы справляются с депрессией и тревожностью, а потому кровать для них является спокойной гаванью. Подготовка ко сну превращается в настоящий ритуал: выпить успокаивающий чай, переодеться в уютную пижаму и устроиться с любимой книгой — что может быть лучше?

Скорпион

Скорпионы могут отчаливать на отдых хоть днём, хоть ночью. Их неуёмная и активная натура всё равно не позволит проспать спокойно положенные восемь часов — представители водной стихии будут постоянно просыпаться, а звук будильника для них станет звонком из ада. Да и после полуночи заснуть будет нелегко — мозг переходит в режим усиленной работы, поэтому некоторые дела можно оставить на ночь — вероятнее всего, так Скорпионы их закончат быстрее.

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Стрелец

Стрельцы предпочитают тратить время на что-то более продуктивное, чем сон. Поэтому им хватает пары часов в день в лёгкой дремоте, несмотря на окружение. Причём сны им в таких ситуациях снятся интересные, яркие и настолько правдоподобные, будто перед глазами плывёт реальная жизнь.

Козерог

Стабильности Козерогов можно только завидовать — им для полного функционирования нужны стандартные восемь часов, однако засыпают и просыпаются представители этого знака словно по щелчку пальцев. Правда, Козероги не отказались бы поспать подольше, однако они редко позволяют себе такую роскошь, зная, сколько в реальности их ждёт дел.

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Водолей

У Водолеев в голове всегда сто и одна мысль, а потому им не удаётся спокойно заснуть и проспать больше пяти часов в сутки. Чтобы отогнать весь "белый шум", астрологи советуют Водолеям заняться медитацией, попробовать успокаивающие травы — в чае и в ванне, а за пару часов до сна отказаться от гаджетов.

Рыбы

Выгнать Рыб из постели после девяти часов сна сложно, но уже хотя бы возможно, пишет медиапортал "Караван". Если бы этим представителям стихии Воды дали волю, они бы провели в кровати вечность — именно поэтому в выходной Рыб легко найти именно там. Сон позволяет им набраться сил и сбежать от тревог, а так как проблем с засыпанием у Рыб нет, то и преград для такого эскапизма не наблюдается.