Зато с большой харизмой: Самые низкие мужчины российского шоу-бизнеса
"Мал, да удал", "Мал золотник, да дорог" — данные пословицы точно применимы в адрес этих звёздных представителей сильного пола, которые добились успеха, несмотря на рост ниже среднего.
Михаил Галустян — 163 см
Иван Ургант и Михаил Галустян. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / m_galustyan, m_galustyan
Невысокий рост не помешал Михаилу Галустяну зарекомендовать себя как успешного актёра, шоумена и стать звездой КВН: Михаил — экс-участник команды "Утомлённые солнцем".
Олег Газманов — 168 см
Олег Газманов с сыном Филиппом (на снимке слева) и Олег Газманов с супругой Мариной, Иосифом Пригожиным и Валерией. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / oleggazmanov, oleggazmanov
В детстве Олег Газманов увлекался спортом, но о том, чтобы хобби сделать профессией, пришлось забыть из-за травмы. Газманов стал певцом и подарил много хитов поклонникам, которые в последнюю очередь смотрят на невысокий рост артиста.
Евгений Стычкин — 162 см
Евгений Стычкин. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / stychkin, Facebook / Евгений Стычкин
На счету актёра Евгения Стычкина множество ролей, в том числе в фильме "День выборов" и сериале "Измены". И, где бы он ни появился, первое, что бросается в глаза, — его мощная харизма.
Андрей Гайдулян — 162 см
Маленький рост Андрея Гайдуляна не стал помехой его популярности. После съёмок в сериалах "Универ" и "СашаТаня" актёр получил народную славу и покорил не одно женское сердце.
Дмитрий Хрусталёв — 167 см
Дмитрий Хрусталёв с Екатериной Варнавой и полицейскими. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / dmitry_khrustalev, dmitry_khrustalev
Популярный ведущий и актёр Дмитрий Хрусталёв тоже пользуется успехом у противоположного пола. Так, он состоял в отношениях с одной из самых высоких девушек российского шоу-бизнеса — Екатериной Варнавой, рост которой 181 см. А сейчас артист женат на певице и модели Марии Гончарук.
Мот — 165 см
Рэпер Матвей Мельников, известный под псевдонимом Мот, не только покорил музыкальную сцену, но и обзавёлся красавицей-женой. Его избранницей стала украинская модель Мария Гураль.
Андрей Губин — 166 см
Андрей Губин. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / gubin_andrey__, VK / andrey_gubin_fangruppa
"Зима, холода", "Мальчик-бродяга", "Лиза", "Девушки как звёзды" — за эти и другие песни фанатки были готовы носить певца Андрея Губина на руках. Как можно было думать о росте исполнителя, когда от пронзительного голоса замирало сердце.
WOW-news
10 смешных историй от хозяев, которые разговаривают со своими питомцами
сегодня в 09:00
"Убейте меня, пожалуйста": 5 историй русскоязычных пользователей Сети, от которых стынет кровь в жилах
сегодня в 08:15
Внук показал, что осталось от бабушки после кремации, и его пост стал поводом для бурной дискуссии
сегодня в 07:30
Обложка © Instagram / m_galustyan, gaydulyan