Зато с большой харизмой: Самые низкие мужчины российского шоу-бизнеса

Михаил Галустян — 163 см

Иван Ургант и Михаил Галустян. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / m_galustyan, m_galustyan

Невысокий рост не помешал Михаилу Галустяну зарекомендовать себя как успешного актёра, шоумена и стать звездой КВН: Михаил — экс-участник команды "Утомлённые солнцем".

Олег Газманов — 168 см

Олег Газманов с сыном Филиппом (на снимке слева) и Олег Газманов с супругой Мариной, Иосифом Пригожиным и Валерией. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / oleggazmanov, oleggazmanov

В детстве Олег Газманов увлекался спортом, но о том, чтобы хобби сделать профессией, пришлось забыть из-за травмы. Газманов стал певцом и подарил много хитов поклонникам, которые в последнюю очередь смотрят на невысокий рост артиста.

Евгений Стычкин — 162 см

Евгений Стычкин. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / stychkin, Facebook / Евгений Стычкин

На счету актёра Евгения Стычкина множество ролей, в том числе в фильме "День выборов" и сериале "Измены". И, где бы он ни появился, первое, что бросается в глаза, — его мощная харизма.

Андрей Гайдулян — 162 см

Андрей Гайдулян. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / gaydulyan, gaydulyan

Маленький рост Андрея Гайдуляна не стал помехой его популярности. После съёмок в сериалах "Универ" и "СашаТаня" актёр получил народную славу и покорил не одно женское сердце.

Дмитрий Хрусталёв — 167 см

Дмитрий Хрусталёв с Екатериной Варнавой и полицейскими. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / dmitry_khrustalev, dmitry_khrustalev

Популярный ведущий и актёр Дмитрий Хрусталёв тоже пользуется успехом у противоположного пола. Так, он состоял в отношениях с одной из самых высоких девушек российского шоу-бизнеса — Екатериной Варнавой, рост которой 181 см. А сейчас артист женат на певице и модели Марии Гончарук.

Мот — 165 см

Рэпер Мот с супругой Марией и сыном Соломоном. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / mmott23, mmott23

Рэпер Матвей Мельников, известный под псевдонимом Мот, не только покорил музыкальную сцену, но и обзавёлся красавицей-женой. Его избранницей стала украинская модель Мария Гураль.

Андрей Губин — 166 см

Андрей Губин. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / gubin_andrey__, VK / andrey_gubin_fangruppa