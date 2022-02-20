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20 февраля, 06:45

10 ребят, которые ещё пару лет назад были форменными дрыщами, а сейчас уже настоящие качки

Если вам не хватает мотивации для того, чтобы наконец пойти в спортзал, — считайте, это знак. Ниже 10 удивительный преображений, которые заставят кого угодно привести себя в порядок уже к лету.

"Безоговорочная победа над анорексией. Ушло на это два года", — JamyDemoIcan.

Фото © Reddit / JamyDemoIcan

Фото © Reddit / JamyDemoIcan

"За 3,5 года увеличил массу с 77 до 95 килограммов. Это было то ещё путешествие", — Feelsratmann.

Фото © Reddit / Feelsratmann

Фото © Reddit / Feelsratmann

"Полтора года работы. От запустившего себя наркозависимого до почти здорового человека", — volatilization.

Фото © Reddit / volatilization

Фото © Reddit / volatilization

"Семь лет упорной работы. Майка всё та же — для сравнения", — Blaz1nEdge.

Фото © Reddit / Blaz1nEdge

Фото © Reddit / Blaz1nEdge

"Прогресс за пять лет", — andyroberts09.

Фото © Reddit / andyroberts09

Фото © Reddit / andyroberts09

"Мой прогресс за три года в зале. Я не огромный, но чертовски горд собой", — Samhod.

Фото © Reddit / Samhod

Фото © Reddit / Samhod

"Как я изменился за два года. С 16 лет до 18", — dreggashen.

Фото © Reddit / dreggashen

Фото © Reddit / dreggashen

"На это ушло девять лет. В старшей школе мне говорили, что я так и останусь глистой, но я доказал всем, что они ошибались", — Mongrol_Epitome.

Фото © Reddit / Mongrol_Epitome

Фото © Reddit / Mongrol_Epitome

"Посмотрите, как этот парень восстановился после анорексии", — JamyDemoIcan.

Фото © Reddit / JamyDemoIcan

Фото © Reddit / JamyDemoIcan

"Четыре года работы над собой. Что думаете?" altogaw.

Фото © Reddit / altogaw

Фото © Reddit / altogaw

10 толстяков, которые загадали желание и встретили Новый год в новом теле

10 толстяков, которые загадали желание и встретили Новый год в новом теле

Обложка © Reddit / JamyDemoIcan

Сергей Трофимов

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