10 ребят, которые ещё пару лет назад были форменными дрыщами, а сейчас уже настоящие качки
Если вам не хватает мотивации для того, чтобы наконец пойти в спортзал, — считайте, это знак. Ниже 10 удивительный преображений, которые заставят кого угодно привести себя в порядок уже к лету.
"Безоговорочная победа над анорексией. Ушло на это два года", — JamyDemoIcan.
"За 3,5 года увеличил массу с 77 до 95 килограммов. Это было то ещё путешествие", — Feelsratmann.
Фото © Reddit / Feelsratmann
"Полтора года работы. От запустившего себя наркозависимого до почти здорового человека", — volatilization.
Фото © Reddit / volatilization
"Семь лет упорной работы. Майка всё та же — для сравнения", — Blaz1nEdge.
Фото © Reddit / Blaz1nEdge
"Прогресс за пять лет", — andyroberts09.
Фото © Reddit / andyroberts09
"Мой прогресс за три года в зале. Я не огромный, но чертовски горд собой", — Samhod.
Фото © Reddit / Samhod
"Как я изменился за два года. С 16 лет до 18", — dreggashen.
Фото © Reddit / dreggashen
"На это ушло девять лет. В старшей школе мне говорили, что я так и останусь глистой, но я доказал всем, что они ошибались", — Mongrol_Epitome.
Фото © Reddit / Mongrol_Epitome
"Посмотрите, как этот парень восстановился после анорексии", — JamyDemoIcan.
"Четыре года работы над собой. Что думаете?" — altogaw.
Фото © Reddit / altogaw
Обложка © Reddit / JamyDemoIcan