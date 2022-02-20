Внук показал, что осталось от бабушки после кремации, и его пост стал поводом для бурной дискуссии

Я был оператором крематория около года <...>, и это была самая серьёзная работа, которая у меня когда-либо была. В загруженные дни я кремировал по 3–4 человека. Что появляется после кремации: сам прах, конечно, фрагменты костей разного цвета и другие объекты, которые люди вживляли в себя, пытаясь продлить свою жизнь или обеспечить комфорт и функциональность. Много металлических деталей, в основном скоб и шурупов. Все металлические предметы отправляли на переработку. Не знаю, как обстоят дела в остальном мире, но в США всё именно так

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