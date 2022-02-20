Внук показал, что осталось от бабушки после кремации, и его пост стал поводом для бурной дискуссии
Едва ли кто-то когда-нибудь задавался вопросом, что происходит с протезами людей после кремирования, но ответ уже есть.
Тему смерти не принято обсуждать с надрывом, но только не на Reddit. Юзер-буддист под ником sLiimFit поделился фотографией того, что осталось от его бабушки после кремации. Публикация стала безумно популярной. Оказалось, что даже огонь кремационной печи не способен уничтожить протезы...
Титановое бедро моей бабушки после кремации
Фото © Reddit / sLiimFit
Пост sLiimFit тут же стал вирусным. За пару дней его оценило больше 125 тысяч человек, а каждый 30-й решил высказаться. Многие спрашивали, что автор публикации будет делать с титановым бедром старушки. Оказалось, протез забрали на память.
Мой дядя забрал его и положил рядом с буддийским алтарём в своём доме. (Мы буддисты, живем в Юго-Восточной Азии). <...> После кремации у нас обычно проходит церемония отпевания с монахами. Потом мы запечатываем часть праха в урне, а другую часть рассыпаем над морем. Да, у нас тут много церемоний
Гиф © Giphy
Но, должно быть, самое интересное — истории тех, кто сам работал в крематориях. Оказывается, люди не так часто забирают металлические протезы с собой. Чаще всего их собирают в специальных ёмкостях. А потом, когда искусственных коленей, бёдер и т.д. набирается достаточное количество, их отправляют на переработку.
Я был оператором крематория около года <...>, и это была самая серьёзная работа, которая у меня когда-либо была. В загруженные дни я кремировал по 3–4 человека. Что появляется после кремации: сам прах, конечно, фрагменты костей разного цвета и другие объекты, которые люди вживляли в себя, пытаясь продлить свою жизнь или обеспечить комфорт и функциональность. Много металлических деталей, в основном скоб и шурупов. Все металлические предметы отправляли на переработку. Не знаю, как обстоят дела в остальном мире, но в США всё именно так
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Обложка © Reddit / sLiimFit