Что дарить мужчинам на 23 Февраля в зависимости от знака зодиака

Астролог Елена Егорова. Фото © Предоставлено Лайфу

Подарок для Овна на 23 Февраля

Овен в День защитника Отечества оценит подарок, который связан со спортом. Это может быть абонемент в спортивный клуб, занятия с тренером или вещи, которые пригодятся на тренировках. Также Овен будет рад, если получит в подарок хорошее нижнее, можно спортивное, бельё. Мужчина-Овен очень обрадуется гаджетам — телефону или компьютеру — в общем, таким, с помощью которых может выйти на связь. Взрослый Овен — большой ребёнок, поэтому вы его приятно порадуете, если преподнесёте увлекательную игру. Желанным подарком станет настольная интеллектуальная игра или компьютерная, если он ими увлекается.

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Подарок для Тельца на 23 Февраля

Если вы ломаете голову над тем, что подарить Тельцу на 23 Февраля, остановите свой выбор на романтичном презенте. Мужчине, рождённому под этим знаком зодиака, точно придётся по душе приготовленный вами ужин при свечах с приятной музыкой или какой-то сюрприз, связанный с вашими романтическими воспоминаниями. Телец оценит, если в подарок получит красивые бокалы, также его порадует дорогой элитный алкогольный напиток. Конечно же, Телец будет рад вещам, которые делают акцент на его статусе. В качестве подарка для Тельца можно выбрать галстук, деловой костюм или что-то подчёркивающее деловой стиль.

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Подарок для Близнецов на 23 Февраля

Близнецы — люди невероятно общительные и коммуникабельные, не любят сидеть на одном месте, потому будут в восторге от подарка, связанного с путешествиями. Подойдут путёвки, будь то в ближайший загород или в любимые места. Также Близнецов порадуют аксессуары для автомобиля. Очень кстати будет, если вы подарите им подписку на новостной журнал, так как эти представители воздушной стихии любят быть в курсе событий. Помимо этого, им придётся по душе подписка на стриминговые сервисы или онлайн-игры, а также сертификат на посещение спортзала, барбершопа, уходовых процедур. Можно присмотреть что-то из спортивного инвентаря. Кстати, прекрасно подойдёт подарок, состоящий из двух частей.

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Подарок для Рака на 23 Февраля

Прекрасным подарком для Рака на 23 Февраля будет билет в театр или на концерт, посещение интерактивной выставки. Можно подготовить сюрприз и исполнить его давнюю мечту. Рак точно останется в восторге от ценного подарка для дома, например интерьерного. Или такого, который будет полезен всей семье, — предмета мебели или бытовой техники. Он также оценит презент, которым сможет воспользоваться не только сам, но и его друзья, например поход на концерт в компании приятелей. Подойдёт билет на спортивное мероприятие, например футбольный матч, — здесь отталкивайтесь от вкуса своего избранника. Рак с удовольствием сам примет участие в спортивной игре.

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Подарок для Льва на 23 Февраля

Для Льва можно подобрать консультацию специалиста, эксперта, который сможет ответить на его вопросы. Льву подойдут статусные подарки, подчёркивающие и усиливающие его положение в обществе. Это могут быть достаточно яркие, привлекающие внимание часы, возможно, какие-то украшения, брендовые аксессуары — ремни, кошельки, визитницы. Льву придётся по вкусу презент, который пригодится ему в работе, но он также должен указывать на статусность владельца. Для рабочего места в качестве подарка подойдут предметы с символикой льва. Вашему Льву понравится сертификат в банный комплекс, спа или абонемент в спортивный клуб с бассейном и желательно баней. Можно подарить предметы, связанные со спортом, от одежды до различных аксессуаров, чтобы этот представитель огненной стихии мог блистать и привлекать к себе внимание. Лев будет рад парфюму и красивой статусной посуде.

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Подарок для Девы на 23 Февраля

Девы — ценители стабильности и надёжности, они очень практичны, поэтому в подарок для рождённого под этим зодиакальным знаком мужчины можно преподнести страховку, например, жизни, авто или квартиры. Ваш мужчина будет признателен за гаджет, благодаря которому сможет получать информацию и усилить свой статус. Также Дева обрадуется квесту, в котором сможет проявить свои интеллектуальные качества, испытать ложное чувство страха и продемонстрировать смелость. Ваш мужчина-Дева оценит билеты на самолёт или поезд. Некоторые мужчины обрадуются украшениям, которые больше носят интеллектуальный характер.

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Подарок для Весов на 23 Февраля

Если вы подыскиваете подарок на 23 Февраля для мужчины, чей знак зодиака Весы, ему придутся по душе канцелярские принадлежности. Отлично подойдут хороший ежедневник, эксклюзивная тетрадь для записей, для ведения финансового учёта. Также Весам понравится книга на тему финансов или обучающий курс. Этим представителям стихии воздуха можно подарить два подарка или презент, который можно использовать вдвоём. При поиске подарка обращайте внимание на те вещи, которые можно использовать долго. Кстати, ваш мужчина-Весы точно обрадуется курсу массажа.

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Подарок для Скорпиона на 23 Февраля

Если ваш мужчина — Скорпион, он точно оценит заботу, внимание, сексуальность и привлекательность. Есть смысл приготовить особенный завтрак или красивый ужин. Признание в ваших чувствах также будет исключительным подарком. Если презент готовится не для избранника, то вот несколько подсказок: мужчины-Скорпионы оценят чувственный парфюм, средства для душа, ванны и бритья. По душе им придутся нижнее бельё, носки или набор для чистки обуви.

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Подарок для Стрельца на 23 Февраля

Для мужчины-Стрельца в качестве подарка на День защитника Отечества подойдёт курс обучения по теме его увлечений или работе. Также можно выбрать многофункциональный походный нож или набор инструментов. Стрелец будет рад получить билет на спортивные состязания, игру в пейнтбол или компьютерную игру, в которой надо соревноваться. Тех, кто увлекается виртуальными забавами, порадует новый персонаж или бонус в игре. Ваш мужчина будет рад, если получит в подарок тренажёр или спортивный инвентарь типа гантелей или штанги.

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Подарок для Козерога на 23 Февраля

Если вы ищете подарок для мужчины-Козерога, отлично подойдёт поход в ресторан с друзьями или семьёй, а также сертификат в новое заведение на несколько персон. Козерог оценит парфюм, а лучше набор из нескольких ароматов. Кстати придётся и бутылка элитного алкоголя. Можно подарить этому земному знаку сертификат в спа или банный комплекс, абонемент в спа или бассейн, на спа-процедуры. Если вы хотите преподнести что-то для интерьера, можно выбрать, к примеру, ночник в необычном исполнении. Ну и в заключение вы точно не прогадаете, если ваш выбор падёт на беспроводное зарядное устройство.

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Подарок для Водолея на 23 Февраля

При выборе подарка для мужчины-Водолея рассмотрите сертификат на сеанс массажа. Также Водолей оценит нейтральный и спокойный парфюм, будет рад необычной, подчёркивающей статус ручке, беспроводным наушникам. Так как Водолеи любят хорошо и качественно отдохнуть, им можно презентовать удобную подушку для сна, массажное кресло. Ваш Водолей будет в восторге, если подарком станет поездка в комфортабельный отель на выходные, где можно расслабиться и хорошенько выспаться.

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Подарок для Рыб на 23 Февраля

Рыбы оценят интеллектуальный подарок. Это может быть трансформационная игра, обучающий курс, мастер-класс интересного, серьёзного человека. Также Рыбам 23 Февраля можно преподнести книгу или компьютерную программу. Этот представитель водной стихии будет рад получить в подарок билеты в какое-то путешествие или непосредственно поездку куда-либо. Можно подарить Рыбам аксессуар для автомобиля. Такому мужчине придётся по вкусу свежий парфюм с цветочными нотами или красивый бокал с индивидуальной гравировкой. Рыбы будут рады получить в подарок статусную ручку, запонки или галстук.