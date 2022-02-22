Какие зависимости разрушают жизнь разным знакам зодиака

Некоторые люди сильно подвержены влиянию различных привычек, а потому и склонности к зависимостям у них проявляются чаще и активнее. Причём сила воли и стойкий характер не всегда помогают противостоять соблазнам, особенно когда не знаешь, с чем борешься. И астролог Анна Зорина рассчитала основные опасные зоны для каждого знака зодиака.

Зависимости Овна

Овны часто бросаются в омут с головой, не рассчитав силы, которые моментально заканчиваются. Из-за такого регулярного перегорания эти представители огненной стихии часто прибегают к различным способам подзарядки. Из безопасного — вечеринки и концерты, походы и путешествия, а из сомнительных — алкоголь и кофеин.

Зависимости Тельца

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Тельцы любят находиться среди людей, а потому довольно тактильны. Одна из главных потребностей этого знака — безопасность, а потому он часто любит сидеть дома. Эти зависимости считаются вполне безобидными, что нельзя сказать об остальных. Тельцы любят соревноваться и заключать необдуманные пари, а потому азартные игры и ставки на спорт сильно портят жизнь им и окружающим.

Зависимости Близнецов

Близнецы любят общаться и всегда быть в курсе обстановки не только вокруг себя, но и в мире в целом. А потому часто зависают в соцсетях и мессенджерах, не выпуская телефон из рук или отвлекаясь на него из-за каждого уведомления. Эти представители воздушной стихии нередко проводят всю жизнь, наблюдая за чужой.

Зависимости Рака

Раки всегда живут исходя из собственных принципов, часто расставаясь из-за них с близкими, однако и одни находиться ненавидят. Чтобы как-то пережить одиночество, в котором представители этого знака оказываются по собственной глупости, они начинают прикладываться к бутылке. И свои зависимости Раки победить обычно не в силах.

Зависимости Льва

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Львы считаются душой компании и готовы на всё, чтобы добиться чужого внимания. Они любят широкие жесты, а потому тратят деньги не глядя, зачастую страдая шопоголизмом. К этим зависимостям обычно добавляется и любовь к алкоголю и табаку. Представители этого знака не пытаются так сбежать от реальности, они просто наслаждаются процессом.

Зависимости Девы

Логичные Девы во всём любят порядок, поэтому, если что-то идёт не по плану или лежит не на своём месте, рождённым в период с 24 августа по 22 сентября будет очень не по себе. Девы часто терзаются сомнениями в правильности принятого решения, потому как боятся потерять что-то дорогое и близкое сердцу. Классикой других зависимостей у этих людей является переедание и курение.

Зависимости Весов

У Весов есть самая главная зависимость — любовь к партнёру. Ради него они готовы на всё, и, если они выбрали его, останутся преданными ему на всю жизнь. На фоне такого самопожертвования остальные слабости представителей этого знака — хобби, спиртные напитки и сигареты — отходят на второй план.

Зависимости Скорпиона

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Гордые и независимые Скорпионы не умеют признавать авторитеты, а потому очень зависят от чувства собственной значимости. У них есть склонность к различным вредным привычкам, например к употреблению алкоголя, однако главной среди них оказывается зависимость от секса. При этом совершенно не значит, что Скорпионы будут менять партнёров как перчатки, для них важно качество — они спокойно могут найти одного избранника, который будет удовлетворять все их прихоти.

Зависимости Стрельцов

Стрельцы такие же азартные, как и Тельцы, но проявляется это у них по-другому. Эти представители стихии огня любят деньги, причём не тратить, а просто копить, а потому всё время проводят на работе. Неудивительно, что часто выдыхаются, а после пытаются восстановить силы при помощи алкоголя.

Зависимости Козерога

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Классические зависимости для Козерогов слишком мелки и обыденны. У представителей этого знака на них просто нет времени — все силы уходят на зарабатывание статуса. Козерогам всегда мало денег, внимания и славы, и поэтому их жадность становится самой сильной зависимостью. Но и растрачивать себя на ерунду они не станут — если дело не даст им достаточной выгоды, Козероги за него просто не берутся.

Зависимости Водолея

Водолеи чаще всего делятся на два типа. Один предпочитает сидеть дома, посвящая жизнь компьютерным играм и делам в Сети, а второй, наоборот, стремится на волю, занимаясь экстремальными видами спорта и совершенно не думая о своей безопасности. Однако объединяет их одно — Водолеи настолько зависимы от собственных увлечений, что у них не остаётся времени на других, а потому они часто оказываются одни.

Зависимости Рыб

У Рыб очень много стремлений, которые они никак не могут воплотить в жизнь. Они жаждут внимания и признания, мечтают купаться в деньгах и ни в чём себе не отказывать, но добиться этого не получается. А потому разочарование от себя и ситуации Рыбы часто глушат в алкоголе, пишет Пятый канал.