"Просили поднять юбочку": Актриса Вера Алентова вспомнила о жёстком отборе в Щепкинское училище

Народная артистка России, актриса Вера Алентова сегодня празднует 80-летие. Накануне она выпустила свою автобиографическую книгу "Всё не случайно", которая вышла в издательстве "Эксмо". В ней она поделилась тем, как штурмовала театральные училища Москвы, в одном из которых её попросили "поднять юбочку".

"Я записалась на консультацию в Щепкинское училище при Малом театре. За столом сидели педагоги. Я прочитала всё, что приготовила, и меня ни разу не остановили. Меня внимательно и доброжелательно выслушали, потом попросили спеть. А потом попросили поднять юбочку повыше, чтобы посмотреть, не кривые ли у меня ноги, и ноги у меня оказались в порядке", — приводит цитату из книги kp.ru.

Тогда же один из преподавателей, Виктор Коршунов, позвал её поближе и сказал, что ей не стоит даже и приближаться к сцене, и заявил ей о том, что она никогда не станет актрисой. Будущая звезда была ошарашена, но, выйдя из аудитории, она выдохнула и решила продолжить попытки.

В своей автобиографии артистка рассказывает о детстве, семье, а также описывает удивительные истории из своей жизни. К примеру, звезда пишет, что образ Кати Тихомировой из фильма "Москва слезам не верит" в большей степени Алентова "сняла" с себя, потому что их судьбы очень похожи.