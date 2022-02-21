Колокольцев выступил за признание ДНР и ЛНР в исторических границах
По его мнению, Москве не следует полагаться на переговоры об урегулировании ситуации в Донбассе, поскольку Киев не намерен выполнять Минские соглашения.
Глава МВД России Владимир Колокольцев поддержал признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, но в границах соответствующих областей Украины. Свою позицию он высказал на заседании Совета безопасности РФ, на котором был поднят данный вопрос.
"Однозначно необходимо признавать эти республики, их правосубъектность. Но я хотел бы внести поправку: признавать в тех субъектах административных, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации Вооружёнными силами Украины. Именно от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами", — пояснил свою мысль министр.
По его мнению, России не следует полагаться на переговоры об урегулировании ситуации в Донбассе, поскольку Киев не намерен выполнять Минские соглашения, а Запад его поддерживает. Колокольцев отметил, что "в честную игру можно играть, только когда перед тобой честные нормальные партнёры". Сейчас же речь идёт об игроках "с краплёными картами, которые делают всё от них зависящее, чтобы каким-то образом обосновать лживую и лицемерную позицию официального Киева", заявил он.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. На фоне этой ситуации главы республик Донбасса объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Готовность принять беженцев выразили 43 региона РФ. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик.
Обложка © ТАСС / Никольский Алексей