Колокольцев выступил за признание ДНР и ЛНР в исторических границах

"Однозначно необходимо признавать эти республики, их правосубъектность. Но я хотел бы внести поправку: признавать в тех субъектах административных, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации Вооружёнными силами Украины. Именно от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами", — пояснил свою мысль министр.

По его мнению, России не следует полагаться на переговоры об урегулировании ситуации в Донбассе, поскольку Киев не намерен выполнять Минские соглашения, а Запад его поддерживает. Колокольцев отметил, что "в честную игру можно играть, только когда перед тобой честные нормальные партнёры". Сейчас же речь идёт об игроках "с краплёными картами, которые делают всё от них зависящее, чтобы каким-то образом обосновать лживую и лицемерную позицию официального Киева", заявил он.