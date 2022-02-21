Колокольцев выступил за признание ДНР и ЛНР в исторических границах

По его мнению, Москве не следует полагаться на переговоры об урегулировании ситуации в Донбассе, поскольку Киев не намерен выполнять Минские соглашения.

Глава МВД России Владимир Колокольцев поддержал признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, но в границах соответствующих областей Украины. Свою позицию он высказал на заседании Совета безопасности РФ, на котором был поднят данный вопрос.

"Однозначно необходимо признавать эти республики, их правосубъектность. Но я хотел бы внести поправку: признавать в тех субъектах административных, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации Вооружёнными силами Украины. Именно от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами", — пояснил свою мысль министр.