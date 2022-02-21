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21 февраля, 16:16

Пашинян принял приглашение Путина посетить Россию с официальным визитом

Как отмечается, в апреле текущего года будет 30-летие дипломатических отношений между РФ и республикой.

<p>Владимир Путин и Никол Пашинян. Фото ©<a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/61698/photos/61146" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/61698/photos/61144" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин и Никол Пашинян. Фото © Kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял приглашение президента России Владимира Путина посетить страну с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора глав двух государств.

В ходе беседы лидеры обменялись мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха, подчеркнули важность последовательной реализации договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая меры по восстановлению транспортных и экономических связей на Южном Кавказе. Путин и Пашинян затронули также шаги, направленные на скорейшее начало процесса делимитации армяно-азербайджанской границы.

"С учётом отмечаемого в апреле текущего года 30-летия дипломатических отношений между РФ и Республикой Армения Владимир Путин пригласил Никола Пашиняна посетить нашу страну с официальным визитом. Приглашение было с благодарностью принято", — отметили в Кремле.

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Ранее Лайф писал, что Путин принял приглашение Болсонару посетить Бразилию. Даты поездки будут согласованы дополнительно по дипломатическим каналам.

Николь Вербер

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