Пашинян принял приглашение Путина посетить Россию с официальным визитом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял приглашение президента России Владимира Путина посетить страну с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора глав двух государств.

В ходе беседы лидеры обменялись мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха, подчеркнули важность последовательной реализации договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая меры по восстановлению транспортных и экономических связей на Южном Кавказе. Путин и Пашинян затронули также шаги, направленные на скорейшее начало процесса делимитации армяно-азербайджанской границы.

"С учётом отмечаемого в апреле текущего года 30-летия дипломатических отношений между РФ и Республикой Армения Владимир Путин пригласил Никола Пашиняна посетить нашу страну с официальным визитом. Приглашение было с благодарностью принято", — отметили в Кремле.