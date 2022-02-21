В работе Telegram произошёл глобальный сбой

Пользователи мессенджера Telegram ("Телеграм") по всему миру сообщили о сбоях в его работе. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Сообщения о сбоях в "Телеграме" за последние 24 часа. Фото © Downdetector

С проблемами в работе мессенджера столкнулись жители России, Украины, Белоруссии, Германии и других стран. 54% юзеров жалуются на сложности с соединением с сервером, а 24% заявляют о неполадках в работе приложения.