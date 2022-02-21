В работе Telegram произошёл глобальный сбой
Пользователи из России, США, Великобритании, Германии жалуются на сложности с соединением с сервером.
Пользователи мессенджера Telegram ("Телеграм") по всему миру сообщили о сбоях в его работе. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Сообщения о сбоях в "Телеграме" за последние 24 часа. Фото © Downdetector
С проблемами в работе мессенджера столкнулись жители России, Украины, Белоруссии, Германии и других стран. 54% юзеров жалуются на сложности с соединением с сервером, а 24% заявляют о неполадках в работе приложения.
Ранее Лайф писал, что сбой произошёл в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Тогда наибольшее число жалоб на работу соцсетей и мессенджера поступало из США, Великобритании и Германии, хотя неполадки фиксировались в том числе и в России.
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