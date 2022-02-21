Медведев: Признание независимости Абхазии и Южной Осетии помогло спасти тысячи жизней
По его словам, это был урок для НАТО и для европейских стран, который заключался в том, что так поступать с Россией нельзя.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 году предоставило возможность спасти жизни сотен тысяч жителей этих республик и преподать урок НАТО.
"Могу говорить с учётом некоторого опыта, с учётом того, что мне тогда пришлось принять непростое решение о признании Южной Осетии и Абхазии в качестве самостоятельных субъектов международного права, то есть наделить их, с нашей точки зрения, международной правосубъектностью", — заявил Медведев, выступая на заседании Совбеза о признании ДНР и ЛНР.
Он отметил, что он "неплохо помнит 2008 год". Зампред Совета безопасности подчеркнул: российская сторона знает, что происходило потом, несмотря на ряд сложностей, это позволило сохранить жизнь сотням тысяч жителей этих стран. По его словам, это был урок для НАТО и для европейских стран, который заключался в том, что так поступать с Российской Федерацией нельзя.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. На фоне этой ситуации главы республик Донбасса объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Готовность принять беженцев выразили 43 региона РФ. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик.
Дмитрий Медведев — о ситуации в Донбассе. Обложка © LIFE