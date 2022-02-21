Медведев: Признание независимости Абхазии и Южной Осетии помогло спасти тысячи жизней

По его словам, это был урок для НАТО и для европейских стран, который заключался в том, что так поступать с Россией нельзя.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 году предоставило возможность спасти жизни сотен тысяч жителей этих республик и преподать урок НАТО.

"Могу говорить с учётом некоторого опыта, с учётом того, что мне тогда пришлось принять непростое решение о признании Южной Осетии и Абхазии в качестве самостоятельных субъектов международного права, то есть наделить их, с нашей точки зрения, международной правосубъектностью", — заявил Медведев, выступая на заседании Совбеза о признании ДНР и ЛНР.