Медведев: Если ситуация пойдёт по негативному сценарию, единственным выходом будет признание ДНР и ЛНР

Зампред Совбеза напомнил, что на территории непризнанных республик проживает около 800 000 граждан Российской Федерации.

Дмитрий Медведев — о ситуации в Донбассе. Видео © LIFE

Территории Донбасса Киеву не нужны, жители непризнанных республик никакой поддержки и помощи от украинских властей уже много лет не получают, наоборот, подвергаются массовым репрессиям. Если ситуация пойдёт по негативному сценарию, единственным выходом станет признание ДНР и ЛНР. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на расширенном заседании Совбеза.

"Мы стоим перед непростой дилеммой, связанной с признанием двух этих территорий, которые готовы к тому, чтобы этого признания искать. Я неплохо помню 2008 год. Могу говорить с высоты своего опыта, когда мне пришлось принимать непростое решение о признании Абхазии и Южной Осетии. Но это позволило сохранить жизни сотням тысячам жителей", — отметил Медведев.

Он напомнил, что на территории непризнанных республик проживает около 800 000 граждан России и этот факт игнорировать нельзя.

"Это наши с вами люди, граждане нашей страны... На мой взгляд, если ситуация будет развиваться по такому пути, о котором я сказал, то единственным выходом станет признание этих территорий", — добавил зампред Совбеза.