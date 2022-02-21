Медведев: Если ситуация пойдёт по негативному сценарию, единственным выходом будет признание ДНР и ЛНР
Зампред Совбеза напомнил, что на территории непризнанных республик проживает около 800 000 граждан Российской Федерации.
Дмитрий Медведев — о ситуации в Донбассе. Видео © LIFE
Территории Донбасса Киеву не нужны, жители непризнанных республик никакой поддержки и помощи от украинских властей уже много лет не получают, наоборот, подвергаются массовым репрессиям. Если ситуация пойдёт по негативному сценарию, единственным выходом станет признание ДНР и ЛНР. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на расширенном заседании Совбеза.
"Мы стоим перед непростой дилеммой, связанной с признанием двух этих территорий, которые готовы к тому, чтобы этого признания искать. Я неплохо помню 2008 год. Могу говорить с высоты своего опыта, когда мне пришлось принимать непростое решение о признании Абхазии и Южной Осетии. Но это позволило сохранить жизни сотням тысячам жителей", — отметил Медведев.
Он напомнил, что на территории непризнанных республик проживает около 800 000 граждан России и этот факт игнорировать нельзя.
"Это наши с вами люди, граждане нашей страны... На мой взгляд, если ситуация будет развиваться по такому пути, о котором я сказал, то единственным выходом станет признание этих территорий", — добавил зампред Совбеза.
По его словам, становится очевидно, Донбасс для Киева — это просто "разменная карта в торговле за статус" Незалежной. По всей вероятности, нынешнему президенту Владимиру Зеленскому также не нужен Минский комплекс мер, так как он "влияет на перспективы его переизбрания".
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразили 43 региона РФ. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик.