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Опубликовано 21 февраля 2022, 15:11

Медведев: Если ситуация пойдёт по негативному сценарию, единственным выходом будет признание ДНР и ЛНР

Зампред Совбеза напомнил, что на территории непризнанных республик проживает около 800 000 граждан Российской Федерации.

Дмитрий Медведев — о ситуации в Донбассе. Видео © LIFE

Территории Донбасса Киеву не нужны, жители непризнанных республик никакой поддержки и помощи от украинских властей уже много лет не получают, наоборот, подвергаются массовым репрессиям. Если ситуация пойдёт по негативному сценарию, единственным выходом станет признание ДНР и ЛНР. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на расширенном заседании Совбеза.

"Мы стоим перед непростой дилеммой, связанной с признанием двух этих территорий, которые готовы к тому, чтобы этого признания искать. Я неплохо помню 2008 год. Могу говорить с высоты своего опыта, когда мне пришлось принимать непростое решение о признании Абхазии и Южной Осетии. Но это позволило сохранить жизни сотням тысячам жителей", — отметил Медведев.

Он напомнил, что на территории непризнанных республик проживает около 800 000 граждан России и этот факт игнорировать нельзя.

"Это наши с вами люди, граждане нашей страны... На мой взгляд, если ситуация будет развиваться по такому пути, о котором я сказал, то единственным выходом станет признание этих территорий", — добавил зампред Совбеза.

По его словам, становится очевидно, Донбасс для Киева — это просто "разменная карта в торговле за статус" Незалежной. По всей вероятности, нынешнему президенту Владимиру Зеленскому также не нужен Минский комплекс мер, так как он "влияет на перспективы его переизбрания".

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Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразили 43 региона РФ. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик.

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Александра Вишнякова
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