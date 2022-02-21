Эксперт Мартынов объяснил, почему россияне поддержали приём беженцев из Донбасса

По его мнению, проблема в ситуации вокруг Украины заключается в том, что война в республиках шла на протяжении последних семи лет, а не началась в последнее время, как пишут некоторые СМИ.

Большинство россиян, несмотря на годы "остервенелой контрпропаганды", неплохо относятся к Украине и симпатизируют жителям ДНР и ЛНР. Поэтому неудивительно, что, по данным ВЦИОМа, 78% опрошенных граждан России поддерживают решение о приёме беженцев из Донбасса. Таким мнением поделился с Лайфом директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

"Обстановка тревожная. Симпатии подавляющего большинства граждан России на стороне донбасских республик. Относятся у нас к ним как к своим. Да и вообще к Украине отношение достаточно позитивное, практически у всех там родственники. А уж Донбасс точно совершенно наш, а мы своих не бросаем. Конечно, есть определённый процент гундежа, дескать, зачем, у нас и так проблем до фига, но это всегда будет и было. Я считаю, что ничего удивительного в этих цифрах нет, это абсолютно точно отражает настроения в нашем обществе", — уверен эксперт.