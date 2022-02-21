Путин рассказал об обещании Байдена не принимать Украину в НАТО "завтра"

Американский лидер Джо Байден уверяет, что Украину не собираются принимать в НАТО "завтра", однако подобный мораторий является лишь реализацией планов альянса, а не уступкой России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я вот со своими коллегами как раз разговариваю на этот счёт. И американский коллега заверил, что Украину не собираются принимать [в НАТО] "завтра". Более того, возможен какой-то мораторий", — сказал российский лидер на заседании Совета безопасности в Кремле.

При этом, по его словам, НАТО считает, что Украина пока не готова к вступлению в альянс.