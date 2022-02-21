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21 февраля, 14:55

Путин рассказал об обещании Байдена не принимать Украину в НАТО "завтра"

При этом, по словам российского лидера, Североатлантический альянс считает, что Незалежная пока не готова к вступлению.

<p>Президент России Владимир Путин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67814/photos/67630" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Американский лидер Джо Байден уверяет, что Украину не собираются принимать в НАТО "завтра", однако подобный мораторий является лишь реализацией планов альянса, а не уступкой России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я вот со своими коллегами как раз разговариваю на этот счёт. И американский коллега заверил, что Украину не собираются принимать [в НАТО] "завтра". Более того, возможен какой-то мораторий", — сказал российский лидер на заседании Совета безопасности в Кремле.

При этом, по его словам, НАТО считает, что Украина пока не готова к вступлению в альянс.

"Поэтому мой ответ был простой: это, мы считаем, не уступка нам. Это просто реализация ваших планов. Вы считаете, что нужно подождать и подготовить Украину к вступлению в НАТО. Ну вот — мораторий. Не для нас, вы для себя этот мораторий делаете", — подчеркнул Путин.

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Ранее Лайф сообщал, что посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Киев может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить "войну" с Россией. Позже он отметил, что его слова были результатом недоразумения, его не так поняли. А президент Украины Владимир Зеленский по этому поводу заявил, что Киев не отказывался от пути в НАТО.

Николь Вербер

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