Путин рассказал об обещании Байдена не принимать Украину в НАТО "завтра"
При этом, по словам российского лидера, Североатлантический альянс считает, что Незалежная пока не готова к вступлению.
Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Американский лидер Джо Байден уверяет, что Украину не собираются принимать в НАТО "завтра", однако подобный мораторий является лишь реализацией планов альянса, а не уступкой России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я вот со своими коллегами как раз разговариваю на этот счёт. И американский коллега заверил, что Украину не собираются принимать [в НАТО] "завтра". Более того, возможен какой-то мораторий", — сказал российский лидер на заседании Совета безопасности в Кремле.
При этом, по его словам, НАТО считает, что Украина пока не готова к вступлению в альянс.
"Поэтому мой ответ был простой: это, мы считаем, не уступка нам. Это просто реализация ваших планов. Вы считаете, что нужно подождать и подготовить Украину к вступлению в НАТО. Ну вот — мораторий. Не для нас, вы для себя этот мораторий делаете", — подчеркнул Путин.
Ранее Лайф сообщал, что посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Киев может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить "войну" с Россией. Позже он отметил, что его слова были результатом недоразумения, его не так поняли. А президент Украины Владимир Зеленский по этому поводу заявил, что Киев не отказывался от пути в НАТО.