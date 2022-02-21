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21 февраля, 14:48

Макрон сообщил Путину об изменении позиции США по европейской безопасности

Однако французский президент не смог ответить на вопрос, какой точки зрения придерживается теперь Вашингтон.

<p>Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент России Владимир Путин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/58007/photos/54580" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Американская позиция по вопросу европейской безопасности изменилась. Об этом в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Вчера мы дважды разговаривали с президентом Франции. Уже ночью сегодня, можно сказать, до двух часов ночи. Он уверяет, что в американской позиции есть какие-то изменения. Но на вопрос, в чём они заключаются, он, к сожалению, ответить не смог", — сказал Путин на заседании Совета безопасности.

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Ранее Лайф рассказывал, что президент Франции Эмманюэль Макрон договорился с Путиным и президентом США Джо Байденом о новом саммите. Ожидается, что на этой встрече будут подняты самые актуальные сейчас международные вопросы — о безопасности и стратегической стабильности, в том числе в Европе. Белый дом подтвердил готовность Байдена к переговорам с Путиным. При этом, по данным агентства Reuters, Байден сам попросил Макрона организовать его встречу с российским президентом.

Александра Васильева

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