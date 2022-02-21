Макрон сообщил Путину об изменении позиции США по европейской безопасности
Однако французский президент не смог ответить на вопрос, какой точки зрения придерживается теперь Вашингтон.
Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Американская позиция по вопросу европейской безопасности изменилась. Об этом в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Вчера мы дважды разговаривали с президентом Франции. Уже ночью сегодня, можно сказать, до двух часов ночи. Он уверяет, что в американской позиции есть какие-то изменения. Но на вопрос, в чём они заключаются, он, к сожалению, ответить не смог", — сказал Путин на заседании Совета безопасности.
Ранее Лайф рассказывал, что президент Франции Эмманюэль Макрон договорился с Путиным и президентом США Джо Байденом о новом саммите. Ожидается, что на этой встрече будут подняты самые актуальные сейчас международные вопросы — о безопасности и стратегической стабильности, в том числе в Европе. Белый дом подтвердил готовность Байдена к переговорам с Путиным. При этом, по данным агентства Reuters, Байден сам попросил Макрона организовать его встречу с российским президентом.