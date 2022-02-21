Макрон сообщил Путину об изменении позиции США по европейской безопасности

"Вчера мы дважды разговаривали с президентом Франции. Уже ночью сегодня, можно сказать, до двух часов ночи. Он уверяет, что в американской позиции есть какие-то изменения. Но на вопрос, в чём они заключаются, он, к сожалению, ответить не смог", — сказал Путин на заседании Совета безопасности.