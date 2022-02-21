Reuters: Байден сам попросил Макрона организовать его встречу с Путиным

Организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным французского лидера Эмманюэля Макрона попросил американский президент Джо Байден. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

"Мы медленно меняем положение вещей. Мы создаём дипломатические возможности, которые Кремль принимает. Он (Макрон. — Прим. Лайфа) — посредник", — пояснил собеседник агентства, комментируя роль французского президента в организации саммита Путина и Байдена.

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Напомним, ранее Лайф рассказывал, что президент Франции Эмманюэль Макрон договорился с Путиным и Байденом о новом саммите. Ожидается, что на этой встрече будут подняты самые актуальные сейчас международные вопросы — о безопасности и стратегической стабильности, в том числе в Европе. Белый дом подтвердил готовность Байдена к переговорам с Путиным.