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21 февраля, 12:32

Лавров: Запад пытается создать непреодолимую конфронтацию между Россией и НАТО

Это, заметил министр иностранных дел страны, влияет на усилия, нацеленные на выполнение резолюции Совета безопасности Организации Объединённых Наций по Сирии.

<p>Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/MID_RF/status/1494681545679978498/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Обложка © Twitter / МИД России

Западные страны пытаются создать непреодолимую конфронтацию между Россией и НАТО, однако Москва не позволит, чтобы эти попытки достигали конкретных результатов. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.

Министр отметил быстро развивающуюся ситуацию в мире, указав на север Африки и ближневосточную проблематику, в том числе и сирийское урегулирование.

"К огромному сожалению, на наши усилия с вами, которые нацелены на выполнение резолюции СБ ООН 2254, влияет атмосфера, которую сейчас нагнетают наши западные коллеги, пытаясь создать чуть ли не непреодолимую конфронтацию между РФ и западным альянсом", — сказал Лавров.

Телефонные переговоры Лаврова с главой МИД Франции состоятся 21 февраля

Телефонные переговоры Лаврова с главой МИД Франции состоятся 21 февраля

Однако глава МИД РФ подчеркнул, что Россия не позволит подобного рода попыткам подорвать способность страны достигать конкретных результатов, а также чтобы они негативно влияли на укрепление тесных отношений РФ и Сирии.

А ранее Лайф рассказывал, что госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил планы по проведению переговоров с Лавровым. Глава Госдепартамента США добавил, что в настоящее время встреча с министром иностранных дел России остаётся в графике, однако сейчас всё зависит от следующих шагов Москвы.

Никита Могилев

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