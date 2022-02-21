Лавров: Запад пытается создать непреодолимую конфронтацию между Россией и НАТО

Западные страны пытаются создать непреодолимую конфронтацию между Россией и НАТО, однако Москва не позволит, чтобы эти попытки достигали конкретных результатов. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.

Министр отметил быстро развивающуюся ситуацию в мире, указав на север Африки и ближневосточную проблематику, в том числе и сирийское урегулирование.

"К огромному сожалению, на наши усилия с вами, которые нацелены на выполнение резолюции СБ ООН 2254, влияет атмосфера, которую сейчас нагнетают наши западные коллеги, пытаясь создать чуть ли не непреодолимую конфронтацию между РФ и западным альянсом", — сказал Лавров.

Однако глава МИД РФ подчеркнул, что Россия не позволит подобного рода попыткам подорвать способность страны достигать конкретных результатов, а также чтобы они негативно влияли на укрепление тесных отношений РФ и Сирии.