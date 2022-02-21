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21 февраля, 12:31

Саакашвили снова объявил голодовку из-за плохого лечения в тюрьме

Он обвинил власти Грузии в попытке довести его до смерти и пообещал "умереть с высоко поднятой головой", если этому суждено случиться.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вновь объявил голодовку из-за якобы некачественной медицинской помощи в тюрьме. Об этом он сказал на судебном заседании.

"Происходит моя целенаправленная инвалидизация. Вы [власти Грузии] хотите, чтобы я так спокойно скончался. Не получится. Если надо будет, то я умру с высоко поднятой головой. С сегодняшнего дня я объявляю бессрочную голодовку", — заявил он.

Напомним, бывший лидер Грузии утром 1 октября заявил, что прибыл в страну спустя восемь лет отсутствия, вечером того же дня стало известно о его задержании. Политика обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. Заседания суда несколько раз откладывались в связи с состоянием здоровья Саакашвили, в конце ноября его наконец-то доставили на разбирательство.

Саакашвили спел гимн Украины в суде

Саакашвили спел гимн Украины в суде

Обложка © ТАСС / Ираклий Геденидзе / POOL

Татьяна Миссуми

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