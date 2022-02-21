Путин пообщался с паралимпийцами перед стартом зимних Игр в Пекине

Путин пообщался с российскими спортсменами накануне Паралимпиады-2022. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин по видеосвязи пообщался с российскими спортсменами в преддверии зимней Паралимпиады – 2022 в Пекине и поздравил их с включением в сборную страны.

"Прежде всего хотел бы поблагодарить вас и ваших товарищей по команде за ваш выбор и преданность спорту, за ваш пример победного настроя, целеустремлённость и умение держать удар, который даёт миллионам людей уверенность и надежду, позволяет расширить границы возможного", — сказал президент.

По мнению главы государства, возможность представить страну на таких соревнованиях — это заветная мечта, вершина в спортивной карьере для любого атлета. Путин уверен, что Паралимпийским играм нет равных по своей вдохновляющей силе, по позитивным заряжающим эмоциям, которые неизменно вызывают спортсмены.