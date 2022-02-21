Путин пообщался с паралимпийцами перед стартом зимних Игр в Пекине
Он поблагодарил спортсменов за их целеустремлённость, умение держать удар и пример, который вдохновляет миллионы людей.
Путин пообщался с российскими спортсменами накануне Паралимпиады-2022. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин по видеосвязи пообщался с российскими спортсменами в преддверии зимней Паралимпиады – 2022 в Пекине и поздравил их с включением в сборную страны.
"Прежде всего хотел бы поблагодарить вас и ваших товарищей по команде за ваш выбор и преданность спорту, за ваш пример победного настроя, целеустремлённость и умение держать удар, который даёт миллионам людей уверенность и надежду, позволяет расширить границы возможного", — сказал президент.
По мнению главы государства, возможность представить страну на таких соревнованиях — это заветная мечта, вершина в спортивной карьере для любого атлета. Путин уверен, что Паралимпийским играм нет равных по своей вдохновляющей силе, по позитивным заряжающим эмоциям, которые неизменно вызывают спортсмены.
Ранее Путин поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в марафоне на Олимпиаде в Пекине. На Играх в китайской столице наш спортсмен сумел стать трёхкратным чемпионом.
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