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21 февраля, 12:28

Путин пообщался с паралимпийцами перед стартом зимних Игр в Пекине

Он поблагодарил спортсменов за их целеустремлённость, умение держать удар и пример, который вдохновляет миллионы людей.

Путин пообщался с российскими спортсменами накануне Паралимпиады-2022. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин по видеосвязи пообщался с российскими спортсменами в преддверии зимней Паралимпиады – 2022 в Пекине и поздравил их с включением в сборную страны.

"Прежде всего хотел бы поблагодарить вас и ваших товарищей по команде за ваш выбор и преданность спорту, за ваш пример победного настроя, целеустремлённость и умение держать удар, который даёт миллионам людей уверенность и надежду, позволяет расширить границы возможного", — сказал президент.

По мнению главы государства, возможность представить страну на таких соревнованиях — это заветная мечта, вершина в спортивной карьере для любого атлета. Путин уверен, что Паралимпийским играм нет равных по своей вдохновляющей силе, по позитивным заряжающим эмоциям, которые неизменно вызывают спортсмены.

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Обложка © LIFE

Александра Васильева

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