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Регион
Опубликовано 21 февраля 2022, 12:19

Генштаб Украины: ВСУ находятся на своих позициях и не ведут наступления в Донбассе

Обложка © Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Обложка © Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Утверждается, что украинские военнослужащие соблюдают Минские договорённости и не проводят никаких наступательных действий в республиках Донбасса.

Вооружённые силы Украины находятся на своих позициях и не ведут наступления в Донбассе, утверждает штаб Операции объединённых сил. Аналогичное сообщение разместил Генеральный штаб ВСУ в "Фейсбуке".

"Подразделения Вооружённых сил Украины находятся на своих позициях, соблюдают Минские договорённости и не проводят никаких наступательных действий", — сказано в записи в "Фейсбуке" штаба силовой операции в Донбассе.

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В штабе утверждают, что не проявляют агрессивных действий, а хаотичный обстрел населённых пунктов и подрывы объектов инфраструктуры проводят сами республики.

Ранее спикер Рады Руслан Стефанчук заявил о готовности ввести на Украине режим военного и чрезвычайного положения. При этом он выразил надежду, что до этого ситуация не дойдёт.

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Лайф уже сообщал, что ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины стали самыми активными за последние месяцы. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию.

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Артур Лапсаков
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