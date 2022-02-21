Генштаб Украины: ВСУ находятся на своих позициях и не ведут наступления в Донбассе
Обложка © Facebook / Генеральний штаб ЗСУ
Утверждается, что украинские военнослужащие соблюдают Минские договорённости и не проводят никаких наступательных действий в республиках Донбасса.
Вооружённые силы Украины находятся на своих позициях и не ведут наступления в Донбассе, утверждает штаб Операции объединённых сил. Аналогичное сообщение разместил Генеральный штаб ВСУ в "Фейсбуке".
"Подразделения Вооружённых сил Украины находятся на своих позициях, соблюдают Минские договорённости и не проводят никаких наступательных действий", — сказано в записи в "Фейсбуке" штаба силовой операции в Донбассе.
В штабе утверждают, что не проявляют агрессивных действий, а хаотичный обстрел населённых пунктов и подрывы объектов инфраструктуры проводят сами республики.
Ранее спикер Рады Руслан Стефанчук заявил о готовности ввести на Украине режим военного и чрезвычайного положения. При этом он выразил надежду, что до этого ситуация не дойдёт.
Лайф уже сообщал, что ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины стали самыми активными за последние месяцы. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию.