Вячеслав Макаров: Заявление Посольства США об "угрозе терактов" в России вызывает недоумение

Сообщения Посольства США об угрозах терактов в общественных местах в Москве, Санкт-Петербурге, а также вблизи российско-украинской границы вызывают недоумение. Об этом заявил в понедельник первый замруководителя думской фракции "Единой России" Вячеслав Макаров.

По его словам, если американским партнёрам действительно что-то известно, то они были обязаны проинформировать об этом в первую очередь наши компетентные органы, как того требует не только профессиональная этика, но и международные соглашения.