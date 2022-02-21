Вячеслав Макаров: Заявление Посольства США об "угрозе терактов" в России вызывает недоумение
Первый замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме не может найти объяснение тому факту, что американцы не проинформировали о якобы готовящихся атаках наши компетентные органы.
Сообщения Посольства США об угрозах терактов в общественных местах в Москве, Санкт-Петербурге, а также вблизи российско-украинской границы вызывают недоумение. Об этом заявил в понедельник первый замруководителя думской фракции "Единой России" Вячеслав Макаров.
По его словам, если американским партнёрам действительно что-то известно, то они были обязаны проинформировать об этом в первую очередь наши компетентные органы, как того требует не только профессиональная этика, но и международные соглашения.
"Надеюсь, что это недоразумение в скором времени будет устранено и совместная работа двух силовых ведомств России и США по борьбе с терроризмом будет эффективно продолжена в рамках имеющегося правового поля", — сказал первый замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме.
Напомним, что США выпустили предупреждение о возможной опасности для американцев в России. Гражданам Соединённых Штатов не рекомендуется находиться в регионах, граничащих с Украиной, а также пересекать их, направляясь в эту страну. При этом в комментариях к публикации пресс-секретаря посольства Джейсона Ребхольца американцы задались вопросом, откуда взята эта информация, и просили уточнить, насколько достоверны источники.
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