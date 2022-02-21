Художник показал картину с Петербургом в "гравитационной воронке"

Петербургский художник Вадим Соловьёв продемонстрировал очередную картину из Северной столицы альтернативной реальности, на которой обратил внимание на проблемы параллельного города, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

"Иногда гравитация даёт сбой, кажется, вообще без какой-либо причины. Жили вот люди в своей квартире. Ничего особенного не делали, на работу ходили, по вечерам пили чай с галетами. А потом бац — и гравитация на секунду как вырубится! Сервант, шторы, телевизор — всё взлетает к потолку. Обычно это быстро проходит, но вещи ещё долгое время парят, заряженные антигравиполем" — написал художник в своём инстаграме.

Художник рассказал о "гравитационных воронках", донимающих петербуржцев альтернативной реальности. По легенде живописца, в параллельном мире горожане живут в летающих домах, а тут проблема: технология дала сбой, и мебель, стены, даже сами квартиранты начинают парить в воздухе. Новая работа художника показала последствия гравитационного сбоя — у петербурженки из параллельной реальности улетела стена, телевизор и стул, но она умиротворённо смотрит в небо.

"А люди после этого как будто "просыпаются", что ли. Некоторые бросают всё и уезжают изучать тюленей на Северный полюс. Кто-то просто с семьёй перебирается на море на полгода. Кто-то вдруг начинает брать уроки игры на фортепиано. В общем, странное дело, малопонятное. Разбираться тут нужно ещё", — отмечает Вадим Соловьёв.