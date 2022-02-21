Пять тяжелобольных детей доставлены в Ростовскую область из Донбасса

По данным местного оперштаба, в пунктах временного размещения находится более шести тысяч беженцев, при этом почти половина из них — дети.

Из Донбасса в Ростовскую область прибыли пять тяжелобольных детей. Они были доставлены в областную детскую клиническую больницу. Об этом Лайфу сообщили в местном пресс-центре.