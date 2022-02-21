Пять тяжелобольных детей доставлены в Ростовскую область из Донбасса

Из Донбасса в Ростовскую область прибыли пять тяжелобольных детей. Они были доставлены в областную детскую клиническую больницу. Об этом Лайфу сообщили в местном пресс-центре.

Уточняется, что сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь. По данным оперативного штаба Ростовской области, в настоящее время в 99 пунктах временного размещения находятся более шести тысяч человек, при этом почти половина из них — дети.