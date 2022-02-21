Пять тяжелобольных детей доставлены в Ростовскую область из Донбасса
По данным местного оперштаба, в пунктах временного размещения находится более шести тысяч беженцев, при этом почти половина из них — дети.
Из Донбасса в Ростовскую область прибыли пять тяжелобольных детей. Они были доставлены в областную детскую клиническую больницу. Об этом Лайфу сообщили в местном пресс-центре.
Уточняется, что сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь. По данным оперативного штаба Ростовской области, в настоящее время в 99 пунктах временного размещения находятся более шести тысяч человек, при этом почти половина из них — дети.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразили 43 региона РФ.
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