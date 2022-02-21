Кулеба на встрече с главами МИД ЕС снова попросил ввести часть санкций против России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба снова обратился к коллегам из стран Евросоюза с просьбой утвердить "хотя бы" часть санкций против России. По его мнению, сейчас для этого есть необходимые основания.

Кроме того, по итогам встречи с главами МИД в Брюсселе Кулеба заявил, что ЕС уже готов применить в отношении России "полный пакет самых тяжёлых санкций". Сейчас, по его словам, идёт дискуссия о том, в какой именно момент необходимо будет ввести эти меры.