Кулеба на встрече с главами МИД ЕС снова попросил ввести часть санкций против России
По итогам брюссельских переговоров он отметил готовность Евросоюза применить полный пакет самых тяжёлых мер в отношении РФ.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото © president.gov.ua
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба снова обратился к коллегам из стран Евросоюза с просьбой утвердить "хотя бы" часть санкций против России. По его мнению, сейчас для этого есть необходимые основания.
Кроме того, по итогам встречи с главами МИД в Брюсселе Кулеба заявил, что ЕС уже готов применить в отношении России "полный пакет самых тяжёлых санкций". Сейчас, по его словам, идёт дискуссия о том, в какой именно момент необходимо будет ввести эти меры.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о готовности новых санкций против России. По его словам, список ограничительных мер будет представлен "в критической ситуации" на экстренной встрече глав МИД Евросоюза. При этом член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик уверен, что Евросоюз навредит сам себе, используя санкции как рычаг давления на Россию. По мнению парламентария, за восемь лет страна научилась выходить из непростых ситуаций, созданных вводимыми ограничениями.