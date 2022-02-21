Госдеп призвал американцев покинуть Украину и предупредил о риске ограничения рейсов

Госдепартамент США снова призвал находящихся на Украине американцев покинуть территорию страны и предупредил, что возможно ограничение коммерческих рейсов в случае, если Росси якобы пойдёт на реализацию приписываемых ей мер по эскалации ситуации вокруг Незалежной.

"Госдепартамент продолжает призывать граждан США немедленно покинуть Украину коммерческими или частными транспортными средствами в связи с возросшей угрозой военных действий России", — говорится в заявлении американского посольства на Украине.