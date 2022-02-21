Госдеп призвал американцев покинуть Украину и предупредил о риске ограничения рейсов
Как уточняется, ситуация с безопасностью на территории Незалежной "по-прежнему остаётся непредсказуемой" и в любой момент может ухудшиться.
Госдепартамент США снова призвал находящихся на Украине американцев покинуть территорию страны и предупредил, что возможно ограничение коммерческих рейсов в случае, если Росси якобы пойдёт на реализацию приписываемых ей мер по эскалации ситуации вокруг Незалежной.
"Госдепартамент продолжает призывать граждан США немедленно покинуть Украину коммерческими или частными транспортными средствами в связи с возросшей угрозой военных действий России", — говорится в заявлении американского посольства на Украине.
Как уточняется, ситуация с безопасностью на Украине "по-прежнему остаётся непредсказуемой по всей стране" и в любой момент может ухудшиться. В сообщении также отмечается большая вероятность того, что любые российские военные операции могут серьёзно ограничить коммерческие авиаперевозки.
Лайф напоминает, что с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи местного. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не состоялось, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".
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