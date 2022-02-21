Тимошенко потребовала у Рады обратиться к странам – гарантам Будапештского меморандума
По словам парламентария, вести переговоры в рамках соглашения не стоит лишь со "страной-агрессором".
Экс-премьер Украины, лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко предложила обратиться к странам – гарантам Будапештского меморандума с требованием выполнить его. Об этом она заявила, выступая в Верховной раде, и призвала проголосовать по этому вопросу уже 22 февраля.
"Я напоминаю, что на нашем прошлом согласительном совете мы приняли решение, что мы как парламент ставим на голосование обращение к странам – гарантам Будапештского меморандума, безусловно, кроме страны-агрессора", — уточнила Тимошенко.
Напомним, в 1994 году Украина, Россия, США, Великобритания и Франция подписали Будапештский меморандум, по которому Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. В ответ Украине дали гарантии безопасности. Однако президент Незалежной Владимир Зеленский пригрозил признать недействительным документ об отказе от ядерного оружия. Выступая на Мюнхенской конференции, он отметил, что лично инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума.
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