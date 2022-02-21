Тимошенко потребовала у Рады обратиться к странам – гарантам Будапештского меморандума

Экс-премьер Украины, лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко предложила обратиться к странам – гарантам Будапештского меморандума с требованием выполнить его. Об этом она заявила, выступая в Верховной раде, и призвала проголосовать по этому вопросу уже 22 февраля.

"Я напоминаю, что на нашем прошлом согласительном совете мы приняли решение, что мы как парламент ставим на голосование обращение к странам – гарантам Будапештского меморандума, безусловно, кроме страны-агрессора", — уточнила Тимошенко.