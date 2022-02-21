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21 февраля, 05:38

Кулеба назвал ошибкой отказ Украины от ядерного оружия

При этом глава Министерства иностранных дел Незалежной признал, что США и страны Европы "частично" обязаны его стране, и призвал усердно работать для поиска гарантии безопасности.

<p>Дмитрий Кулеба. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1444959686126669830/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dmytro Kuleba</a></p>

Дмитрий Кулеба. Фото © Twitter / Dmytro Kuleba

Решение Украины отказаться от ядерного оружия было ошибкой. С таким утверждением выступил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

Он утвердительно ответил на вопрос журналиста телеканала CBS, считает ли министр, что Украине не следовало отказываться от соответствующего вооружения. При этом Кулеба также отметил, что США "частично" обязаны его стране.

"Учитывая тот факт, что мы отказались от нашего ядерного арсенала, а гарантии безопасности, которые нам были даны, не сработали, я думаю, что некоторые страны должны чувствовать ответственность за это", — признал глава МИД.

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Он призвал все государства усердно работать над поиском правильной и эффективной гарантии безопасности для Незалежной.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил признать недействительным документ об отказе от ядерного оружия. Выступая на Мюнхенской конференции, он отметил, что лично инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Как он подчеркнул, Киев сделает это в четвёртый и последний раз.

Никита Могилев

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