В Пензенской области ввели режим ЧС в связи с прибытием жителей Донбасса

В Пензенской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с ожидаемым прибытием жителей Донбасса. В скором времени власти региона займутся их размещением и оказанием всесторонней помощи.

"С 21 февраля в Пензенской области для органов управления, системы предупреждения и ликвидации ЧС введён режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Мельниченко", — говорится в телеграм-канале Правительства Пензенской области.