В Пензенской области ввели режим ЧС в связи с прибытием жителей Донбасса
Фото на обложке © Правительство Пензенской области
В частности, согласно распоряжению губернатора Олега Мельниченко в регионе будут приняты меры по временному трудоустройству беженцев, а детям дошкольного возраста предоставят места в детских садах.
В Пензенской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с ожидаемым прибытием жителей Донбасса. В скором времени власти региона займутся их размещением и оказанием всесторонней помощи.
"С 21 февраля в Пензенской области для органов управления, системы предупреждения и ликвидации ЧС введён режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Мельниченко", — говорится в телеграм-канале Правительства Пензенской области.
По распоряжению губернатора в регионе будут приняты меры по временному трудоустройству прибывающих граждан. Детям беженцев дошкольного возраста предоставят места в детских садах. Для школьников организуют образовательный процесс. Кроме того, региональному Министерству здравоохранения поручено обеспечить проведение медицинского осмотра и профилактических прививок прибывающим, а также работу по выявлению коронавирусных больных.
Напомним, в феврале в Донбассе началось обострение. Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. 17 февраля украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, там был введён режим чрезвычайной ситуации. Позже режим ЧС ввели в Воронежской и Курской областях. Готовность принять эвакуированных граждан выразили почти 30 регионов РФ.