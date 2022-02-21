В Пензенской области ввели режим ЧС в связи с прибытием жителей Донбасса

В частности, согласно распоряжению губернатора Олега Мельниченко в регионе будут приняты меры по временному трудоустройству беженцев, а детям дошкольного возраста предоставят места в детских садах.

В Пензенской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с ожидаемым прибытием жителей Донбасса. В скором времени власти региона займутся их размещением и оказанием всесторонней помощи.

"С 21 февраля в Пензенской области для органов управления, системы предупреждения и ликвидации ЧС введён режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Мельниченко", — говорится в телеграм-канале Правительства Пензенской области.