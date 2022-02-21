ВЦИОМ: Около 80% россиян поддержали решение о приёме беженцев из Донбасса

Согласно опубликованным данным, решение об эвакуации поддерживает большинство россиян (78%). При этом против высказались лишь 13% респондентов, возраст которых в основном варьируется от 18 до 34 лет (31% — 18–24 года, 20% — 25–34 года).

Также больше половины участников исследования (75%) одобряют решение президента РФ о единовременной выплате беженцам из ДНР и ЛНР в размере 10 тысяч рублей. Против материальной поддержки выступили лишь 18% опрошенных. Кроме того, по данным опроса, 82% россиян положительно относятся к тому, что беженцам из ДНР и ЛНР оказывают помощь волонтёры из разных регионов страны. Не поддержали добровольцев лишь 4%, а 12% остались безразличными.