ВЦИОМ: Около 80% россиян поддержали решение о приёме беженцев из Донбасса

Также больше половины участников исследования сообщили, что одобряют решение президента РФ о единовременной выплате гражданам ЛДНР в размере 10 тысяч рублей.

Россияне рассказали, как относятся к эвакуации жителей ДНР и ЛНР в РФ. Результаты исследования представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опубликованным данным, решение об эвакуации поддерживает большинство россиян (78%). При этом против высказались лишь 13% респондентов, возраст которых в основном варьируется от 18 до 34 лет (31% — 18–24 года, 20% — 25–34 года).