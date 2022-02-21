ВЦИОМ: Около 80% россиян поддержали решение о приёме беженцев из Донбасса
Также больше половины участников исследования сообщили, что одобряют решение президента РФ о единовременной выплате гражданам ЛДНР в размере 10 тысяч рублей.
Россияне рассказали, как относятся к эвакуации жителей ДНР и ЛНР в РФ. Результаты исследования представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно опубликованным данным, решение об эвакуации поддерживает большинство россиян (78%). При этом против высказались лишь 13% респондентов, возраст которых в основном варьируется от 18 до 34 лет (31% — 18–24 года, 20% — 25–34 года).
Также больше половины участников исследования (75%) одобряют решение президента РФ о единовременной выплате беженцам из ДНР и ЛНР в размере 10 тысяч рублей. Против материальной поддержки выступили лишь 18% опрошенных. Кроме того, по данным опроса, 82% россиян положительно относятся к тому, что беженцам из ДНР и ЛНР оказывают помощь волонтёры из разных регионов страны. Не поддержали добровольцев лишь 4%, а 12% остались безразличными.
Лайф уже сообщал, что ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины стали самыми активными за последние месяцы. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, там был введён режим чрезвычайной ситуации. Позже режим ЧС ввели в Воронежской и Курской областях. Готовность принять эвакуированных граждан выразило почти 30 регионов РФ.
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