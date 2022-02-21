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21 февраля, 11:24

Генконсульства РФ в Одессе и Харькове приостановили запись на приём граждан

Сделано это в связи с аналогичными действиями западных государств, а также с учётом неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Те же, кто уже записался, будут приняты.

<p>Здание Генконсульства РФ в Одессе. Обложка © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=231136782526999&set=pb.100068920371692.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Генеральное консульство России в Одессе</a></p>

Здание Генконсульства РФ в Одессе. Обложка © Facebook / Генеральное консульство России в Одессе

Генеральное консульство России в Одессе в связи с оптимизацией штата приостановило запись на приём. Об этом сказано в соответствующем сообщении диппредставительства.

"В связи с оптимизацией штата Генерального консульства России в Одессе, обусловленного аналогичными действиями ряда западных стран, а также с учётом неблагоприятной эпидемиологической обстановки запись по новым заявкам на приём приостанавливается", — говорится в официальном заявлении.

Приём тех, кто уже записался, будет осуществлён, других же просят ждать дополнительного объявления о возобновлении. Аналогичное заявление сделало Генконсульство РФ в Харькове.

В Раде назвали перенос западных посольств из Киева во Львов "желанием окопаться"

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Напомним, ранее США, Великобритания и ряд других стран перенесли свои представительства во Львов. Американские власти распорядились, чтобы большинство сотрудников Посольства США на Украине немедленно покинуло страну в связи с угрозой "вторжения" России на территорию Незалежной. Часть дипломатов осталась и переехала для продолжения работы во Львов. Госсекретарь Блинкен подтвердил решение временно перенести посольство из Киева в этот город. Вслед за США решение о переносе посольства во Львов приняла и Великобритания.

Никита Могилев

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