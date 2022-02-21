Генконсульства РФ в Одессе и Харькове приостановили запись на приём граждан

Генеральное консульство России в Одессе в связи с оптимизацией штата приостановило запись на приём. Об этом сказано в соответствующем сообщении диппредставительства.

"В связи с оптимизацией штата Генерального консульства России в Одессе, обусловленного аналогичными действиями ряда западных стран, а также с учётом неблагоприятной эпидемиологической обстановки запись по новым заявкам на приём приостанавливается", — говорится в официальном заявлении.