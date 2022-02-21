Генконсульства РФ в Одессе и Харькове приостановили запись на приём граждан
Сделано это в связи с аналогичными действиями западных государств, а также с учётом неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Те же, кто уже записался, будут приняты.
Здание Генконсульства РФ в Одессе. Обложка © Facebook / Генеральное консульство России в Одессе
Генеральное консульство России в Одессе в связи с оптимизацией штата приостановило запись на приём. Об этом сказано в соответствующем сообщении диппредставительства.
"В связи с оптимизацией штата Генерального консульства России в Одессе, обусловленного аналогичными действиями ряда западных стран, а также с учётом неблагоприятной эпидемиологической обстановки запись по новым заявкам на приём приостанавливается", — говорится в официальном заявлении.
Приём тех, кто уже записался, будет осуществлён, других же просят ждать дополнительного объявления о возобновлении. Аналогичное заявление сделало Генконсульство РФ в Харькове.
Напомним, ранее США, Великобритания и ряд других стран перенесли свои представительства во Львов. Американские власти распорядились, чтобы большинство сотрудников Посольства США на Украине немедленно покинуло страну в связи с угрозой "вторжения" России на территорию Незалежной. Часть дипломатов осталась и переехала для продолжения работы во Львов. Госсекретарь Блинкен подтвердил решение временно перенести посольство из Киева в этот город. Вслед за США решение о переносе посольства во Львов приняла и Великобритания.