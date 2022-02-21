Российские учёные создали нецветущий картофель

В России созданы новые формы картофеля без цветков и устойчивые к заболеваниям. Об этом "Газете.Ru" сообщили во Всероссийском НИИ сельскохозяйственной биотехнологии. Кандидат биологических наук, заведующий лабораторией во ВНИИСБ Василий Таранов рассказал, что в исследовании учёные использовали технологию редактирования генома плода.

В данный момент идёт работа с двумя целевыми генами. Прежде всего, это ген LFY — фактор транскрипции, контролирующий переход растений к цветению. Также эксперт подчеркнул, что если блокировать цветение плода, то энергетические ресурсы растения могут пойти на образование клубней, и, возможно, за счёт этого удастся достичь повышения урожайности.

"Второй ген, с которым мы работаем, — это так называемый негативный регулятор устойчивости. В растениях есть гены, инактивация которых приводит к повышению их устойчивости к различного рода заболеваниям, и один из таких перспективных генов — это EDR1. Мы проводим по нему редактирование, и сейчас это всё находится на стадии анализа результатов", — объяснил Таранов.

Специалисты пытаются добиться устойчивости сельхозкультуры к поражению грибковыми болезнями, в частности фитофторой. Директор ВНИИСБ, академик Геннадий Карлов пояснил, что на сегодняшний момент полноценных сортов пока не создано, так как технология новая. Сложности есть и в законодательстве: пока неясно, придётся ли приравнивать генетически редактированные растения к ГМО.

"ГМО у нас в стране не выращиваются, существует мораторий на это. Генетически редактированные, скорее всего, всё же будут разрешены. Суть этой новой технологии в том, что туда ничего не привносится дополнительно чужеродного, просто методами генной инженерии вносятся мутации в те или иные гены", — подчеркнул Карлов.

В случае если в законодательство будут внесены изменения и генетически отредактированные растения позволят выращивать, то необходимо будет иметь в стране технологии полного цикла для основных сельхозкультур, заключили учёные.