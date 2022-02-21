Китай пригрозил США санкциями за поставки оружия на Тайвань

Китай намерен ввести санкции против американских компаний, которые поставляют Тайваню оружие. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Ваньбинь. Пока не называется, о каких именно рестрикциях идёт речь, а также неизвестны сроки их принятия.

"Правительство Китая приняло решение ввести контрмеры в ответ на действия американских военно-промышленных компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies, которые на протяжении длительного периода времени участвовали в поставках американских вооружений на Тайвань", — пояснил дипломат.