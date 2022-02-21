Китай пригрозил США санкциями за поставки оружия на Тайвань
Пекин подчеркнул, что своими действиями американцы нарушают принцип "одного Китая" и дестабилизируют ситуацию в регионе.
Китай намерен ввести санкции против американских компаний, которые поставляют Тайваню оружие. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Ваньбинь. Пока не называется, о каких именно рестрикциях идёт речь, а также неизвестны сроки их принятия.
"Правительство Китая приняло решение ввести контрмеры в ответ на действия американских военно-промышленных компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies, которые на протяжении длительного периода времени участвовали в поставках американских вооружений на Тайвань", — пояснил дипломат.
По его утверждению, поставка американцами оружия на Тайвань грубо нарушает принцип "одного Китая", наносит ущерб суверенитету и безопасности Китая и дестабилизирует ситуацию в районе Тайваньского пролива.
Ранее Лайф писал, что президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон защитит Тайвань в случае агрессии со стороны Китая. В регион американцы уже направили своих военных инструкторов. А Россия же подтвердила приверженность принципу "одного Китая", признав Тайвань неотъемлемой частью Китайской Народной Республики.
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