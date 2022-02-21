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21 февраля, 11:08

Китай пригрозил США санкциями за поставки оружия на Тайвань

Пекин подчеркнул, что своими действиями американцы нарушают принцип "одного Китая" и дестабилизируют ситуацию в регионе.

Китай намерен ввести санкции против американских компаний, которые поставляют Тайваню оружие. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Ваньбинь. Пока не называется, о каких именно рестрикциях идёт речь, а также неизвестны сроки их принятия.

"Правительство Китая приняло решение ввести контрмеры в ответ на действия американских военно-промышленных компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies, которые на протяжении длительного периода времени участвовали в поставках американских вооружений на Тайвань", — пояснил дипломат.

По его утверждению, поставка американцами оружия на Тайвань грубо нарушает принцип "одного Китая", наносит ущерб суверенитету и безопасности Китая и дестабилизирует ситуацию в районе Тайваньского пролива.

Тайвань осудил заявление Москвы и Пекина касаемо принципа "одного Китая"

Тайвань осудил заявление Москвы и Пекина касаемо принципа "одного Китая"

Ранее Лайф писал, что президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон защитит Тайвань в случае агрессии со стороны Китая. В регион американцы уже направили своих военных инструкторов. А Россия же подтвердила приверженность принципу "одного Китая", признав Тайвань неотъемлемой частью Китайской Народной Республики.

Обложка © Shutterstock

Татьяна Миссуми

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