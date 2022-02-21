Басурин: Две украинские диверсионные группы проникли в ДНР

Задачей одной группы был подрыв ракетно-артиллерийских складов, вторая выдвинулась в направлении населённого пункта Новоазовское.

На территорию ДНР 21 февраля проникли две украинские диверсионные группы, сейчас силовики республики ведут их поиск. Об этом сообщил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Утром начался массированный обстрел населённого пункта Коминтерново. В этот момент было проникновение двух диверсионных групп вглубь нашей республики. Задачей одной группы был подрыв ракетно-артиллерийских складов, он был осуществлён. Вторая диверсионная группа выдвинулась в направлении Новоазовского по дестабилизации ситуации", — отметил Басурин в эфире телеканала "Россия-1".