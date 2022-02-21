Россиянам напомнили, что нельзя будет выбрасывать на помойку с 1 марта

С 1 марта 2022 года россияне не смогут выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику, системные блоки компьютеров, а также жёсткие диски и платы. Согласно новым требованиям, все эти устройства нужно будет сдавать на утилизацию, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на Министерство природы.

Как уточняется, ещё в прошлом году в силу вступили нормы, запрещающие выбрасывать на свалки 182 вида товаров, в числе которых ртутные термометры, лампы, автомобильные шины, мобильные телефоны и аккумуляторы, а также древесина, листва и травы. При этом мебель следует вывозить на специальную площадку для крупногабаритных отходов.

Так, с 1 марта 2022 года к данному списку предметов добавится ещё шесть новых групп отходов. Отмечается, что бытовую технику, компьютеры и комплектующие нужно будет сдавать мусорным операторам или в магазины. При этом за нарушение правил обращения с мусором предусмотрены штрафы. Физлица заплатят от одной до четырёх тысяч рублей, а компании — от 100 000 до 500 000 рублей.

