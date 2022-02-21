"Невероятно уважаю": Помпео назвал Путина проницательным и способным политиком

Бывший глава ЦРУ и Госдепартамента Майк Помпео назвал президента России Владимира Путина "отличным собеседником", который прекрасно владеет информацией и общается с позиции защиты интересов своей страны.

"Очень проницательный, очень способный, я его невероятно уважаю. Меня часто критиковали за такие слова", — отметил Помпео в эфире канала C-SPAN и добавил, что американские политики были вынуждены соответствовать Путину на переговорах.