"Невероятно уважаю": Помпео назвал Путина проницательным и способным политиком
Он также признался, что в США его часто критиковали за такую оценку личности российского лидера.
Бывший глава ЦРУ и Госдепартамента Майк Помпео назвал президента России Владимира Путина "отличным собеседником", который прекрасно владеет информацией и общается с позиции защиты интересов своей страны.
"Очень проницательный, очень способный, я его невероятно уважаю. Меня часто критиковали за такие слова", — отметил Помпео в эфире канала C-SPAN и добавил, что американские политики были вынуждены соответствовать Путину на переговорах.
По словам экс-главы ЦРУ, российский лидер очень точно просчитывает свои последующие шаги. "Мы можем с ним не соглашаться, но он всё равно будет делать по-своему", — заключил Помпео.
Лайф напоминает, что с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи местного времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не состоялось, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".
Лента новостей
Обложка © Getty Images / Joshua Roberts