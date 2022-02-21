Экономист Ракша оценил последствия запрета США на обработку трансакций российских банков
По словам эксперта, в настоящее время все долларовые операции кредитные организации проводят через Нью-Йорк. В теории его можно исключить из цепочки, но это будет очень дорого.
Экономист Денис Ракша в беседе с Лайфом рассказал, как американские ограничения трансакций для банков смогут ударить по российской экономике, подчеркнув, что угроз со стороны США очень много и могут применяться они совершенно в разных комбинациях.
"Количество и вероятность применений не поддаются никакому прогнозу. Все эти санкции озвучиваются для того, чтобы заставить Россию не вторгаться на Украину. И задача всех этих разговоров и угроз со стороны западных стран, чтобы мы как можно больше обсуждали эти угрозы. Здесь речь идёт о долларовых трансакциях. Все долларовые трансакции проходят через Нью-Йорк, и ни одна пара банков не на территории США не могут переслать друг другу деньги, минуя Нью-Йорк. Банки в теории могут установить между собой на прямую корреспондентские отношения и пересылать те же доллары, но они этого не делают, потому что это очень дорого и неудобно", — пояснил собеседник Лайфа.
Кроме того, экономист отметил, что вопрос договорённостей двухсторонний, и если банк с другой стороны не захочет договариваться о корреспондентских отношениях, то РФ с ним не договорится. Трудность в том, что он может и не захотеть, если будет бояться встречных американских санкций. Эта ситуация не смертельная, но очень сильно осложняет жизнь всем, не только российским банкам, считает Денис Ракша.
"Речь об этих ограничениях трансакций идёт в самых разных конфигурациях: кто-то говорит, что будет ограничен доступ к валютным платежам, кто-то говорит, что под санкции попадут конкретные банки, кто-то говорит что ЦБ", — заключил эксперт.
Ранее агенство Reuters сообщало, что США готовят ограничения трансакций для банков России. По данным агентства, задействовать их администрация Белого дома намерена только в случае, если Россия совершит вторжение на Украину.
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