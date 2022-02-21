Валерий Николаев взял кредит на машину и оставил жену с сыном без средств к существованию

Жена находящегося на лечении в психбольнице актёра Валерия Николаева оказалась без средств к существованию. Как выяснилось, артист взял кредит на покупку дорогой машины до того, как попал в клинику. Поэтому коллеги Николаева сейчас собирают деньги на помощь его супруге, оставшейся одной с грудным ребёнком.

"Валера взял недавно кредит — купил машину (правда, не новую, но стоимостью больше миллиона рублей), так как скоро должен был закончиться срок лишения его водительских прав. За рулём этой машины без прав его и поймали", — пояснил коллега Николаева в беседе с kp.ru.

Он же опроверг слухи, что якобы жена кинозвезды Эльмира Земскова живёт в шикарном доме в Подмосковье. Вместе с ребёнком женщина проживает в обычной квартире в столице. Ей предложили гонорар за участие в ток-шоу, однако съёмки не состоятся, пока Николаев не выйдет из клиники.

Чтобы помочь Земсковой, друг семьи артиста Анастасия Леонова организовала сбор средств в закрытой группе в соцсети. Она пояснила, что у Николаева тяжёлое нервное заболевание, от такой беды никто не застрахован, а его жена и маленький сын в бедственном положении.