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21 февраля, 10:39

Валерий Николаев взял кредит на машину и оставил жену с сыном без средств к существованию

По словам знакомых, артист приобрёл автомобиль стоимостью больше миллиона рублей. За рулём этой машины его и поймали.

Жена находящегося на лечении в психбольнице актёра Валерия Николаева оказалась без средств к существованию. Как выяснилось, артист взял кредит на покупку дорогой машины до того, как попал в клинику. Поэтому коллеги Николаева сейчас собирают деньги на помощь его супруге, оставшейся одной с грудным ребёнком.

"Валера взял недавно кредит — купил машину (правда, не новую, но стоимостью больше миллиона рублей), так как скоро должен был закончиться срок лишения его водительских прав. За рулём этой машины без прав его и поймали", — пояснил коллега Николаева в беседе с kp.ru.

Он же опроверг слухи, что якобы жена кинозвезды Эльмира Земскова живёт в шикарном доме в Подмосковье. Вместе с ребёнком женщина проживает в обычной квартире в столице. Ей предложили гонорар за участие в ток-шоу, однако съёмки не состоятся, пока Николаев не выйдет из клиники.

Чтобы помочь Земсковой, друг семьи артиста Анастасия Леонова организовала сбор средств в закрытой группе в соцсети. Она пояснила, что у Николаева тяжёлое нервное заболевание, от такой беды никто не застрахован, а его жена и маленький сын в бедственном положении.

Напомним, Валерий Николаев попал в изолятор на 15 суток за пьяное вождение без водительского удостоверения. Как стало известно, там у него случился конфликт с сокамерником, который, по словам артиста, облил его кипятком. Позже Николаева доставили в психлечебницу из спецприёмника, где, по словам источников Лайфа, он вёл себя неадекватно — в частности, стучал в двери и гавкал. 14 февраля суд принял решение о принудительном лечении актёра.

В ОНК узнали о состоянии актёра Валерия Николаева, который находится в психбольнице

В ОНК узнали о состоянии актёра Валерия Николаева, который находится в психбольнице

Обложка © ТАСС / Артём Коротаев

Татьяна Миссуми

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