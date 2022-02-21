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21 февраля, 10:34

Захарова назвала мемом сообщения западных СМИ о "вторжении" России на Украину

Официальный представитель МИД РФ заметила, что, согласно данным иностранных журналистов, Москва уже почти месяц якобы находится в таком состоянии.

<p>Мария Захарова. Обложка © <a href="https://www.mid.ru/ru/press_service/spokesman/briefings/1797015/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД РФ</a></p>

Мария Захарова. Обложка © МИД РФ

Согласно информации, которую предоставляют западные СМИ, Россия уже больше месяца находится в состоянии "вторжения" на Украину, это уже стало мемом. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Смотрите, мы якобы в состоянии такого "вторжения" — мне кажется, это уже какой-то мем — находимся уже приблизительно месяц, даже больше", — сказала она в эфире Первого канала.

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Лайф напоминает, что с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не состоялось, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".

Никита Могилев

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