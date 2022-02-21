Захарова назвала мемом сообщения западных СМИ о "вторжении" России на Украину
Официальный представитель МИД РФ заметила, что, согласно данным иностранных журналистов, Москва уже почти месяц якобы находится в таком состоянии.
Мария Захарова. Обложка © МИД РФ
Согласно информации, которую предоставляют западные СМИ, Россия уже больше месяца находится в состоянии "вторжения" на Украину, это уже стало мемом. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Смотрите, мы якобы в состоянии такого "вторжения" — мне кажется, это уже какой-то мем — находимся уже приблизительно месяц, даже больше", — сказала она в эфире Первого канала.
Лайф напоминает, что с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не состоялось, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".