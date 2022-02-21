Захарова назвала мемом сообщения западных СМИ о "вторжении" России на Украину

Согласно информации, которую предоставляют западные СМИ, Россия уже больше месяца находится в состоянии "вторжения" на Украину, это уже стало мемом. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Смотрите, мы якобы в состоянии такого "вторжения" — мне кажется, это уже какой-то мем — находимся уже приблизительно месяц, даже больше", — сказала она в эфире Первого канала.