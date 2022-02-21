В ДНР сообщили об обесточивании подстанции в посёлке Старомихайловка из-за обстрела ВСУ

Ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась несколько дней назад, самопровозглашённые республики обвиняют Киев в регулярных нарушениях режима прекращения огня.

В результате удара со стороны Вооружённых сил Украины часть посёлка Старомихайловка на западе Донецка оказалась обесточена. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.