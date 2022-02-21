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Опубликовано 21 февраля 2022, 10:31

В ДНР сообщили об обесточивании подстанции в посёлке Старомихайловка из-за обстрела ВСУ

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась несколько дней назад, самопровозглашённые республики обвиняют Киев в регулярных нарушениях режима прекращения огня.

В результате удара со стороны Вооружённых сил Украины часть посёлка Старомихайловка на западе Донецка оказалась обесточена. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В сообщении на сайте ведомства уточняется, что после обстрела обесточенной оказалась подстанция "Чекист". Подробности сейчас уточняются.

Пушилин заявил о критической обстановке в ДНР из-за украинских обстрелов
Пушилин заявил о критической обстановке в ДНР из-за украинских обстрелов

Лайф уже сообщал, что ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины стали самыми активными за последние месяцы. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, там был введён режим чрезвычайной ситуации. Позже режим ЧС ввели в Воронежской, Курской, Пензенской и Саратовской областях.

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Артур Лапсаков
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