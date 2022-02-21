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21 февраля, 06:18

Губернатор Саратовской области ввёл режим ЧС в регионе для приёма жителей Донбасса

Профильным министерствам области поручено обеспечить проживание людей, их медицинское сопровождение и образовательный процесс для детей. За каждым объектом будет закреплён персональный ответственный.

<p>Губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Фото © <a href="https://saratov.gov.ru/photo/valeriy_radaev_profilnym_rukovoditelyam_budet_vasha_printsipialnaya_pozitsiya_budet_dostroen_fok/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Правительство Саратовской области</a></p>

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Фото © Правительство Саратовской области

Режим чрезвычайной ситуации из-за эвакуирующихся жителей республик Донбасса ввели в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Для оперативной организации приёма беженцев глава региона поручил ввести режим ЧС на территории Саратовской области", — сказано в сообщении на сайте кабмина.

В Пензенской области ввели режим ЧС в связи с прибытием жителей Донбасса

В Пензенской области ввели режим ЧС в связи с прибытием жителей Донбасса

Министерству труда и социальной защиты поручено обеспечить проживание беженцев, прибывающих на территории региона. За каждым объектом, в которых разместятся жители ДНР и ЛНР, будет закреплён персональный ответственный. Местный Минздрав должен обеспечить всё необходимое медицинское сопровождение людей, а Министерство образования — организовать образовательный процесс для детей из республик.

Напомним, в феврале в Донбассе началось обострение. Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. 17 февраля украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, там был введён режим чрезвычайной ситуации. Позже режим ЧС ввели в Воронежской и Курской областях. Готовность принять эвакуированных граждан выразили почти 30 регионов РФ.

Никита Могилев

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