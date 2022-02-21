Губернатор Саратовской области ввёл режим ЧС в регионе для приёма жителей Донбасса

"Для оперативной организации приёма беженцев глава региона поручил ввести режим ЧС на территории Саратовской области", — сказано в сообщении на сайте кабмина.

Министерству труда и социальной защиты поручено обеспечить проживание беженцев, прибывающих на территории региона. За каждым объектом, в которых разместятся жители ДНР и ЛНР, будет закреплён персональный ответственный. Местный Минздрав должен обеспечить всё необходимое медицинское сопровождение людей, а Министерство образования — организовать образовательный процесс для детей из республик.