Губернатор Саратовской области ввёл режим ЧС в регионе для приёма жителей Донбасса

Профильным министерствам области поручено обеспечить проживание людей, их медицинское сопровождение и образовательный процесс для детей. За каждым объектом будет закреплён персональный ответственный.

Режим чрезвычайной ситуации из-за эвакуирующихся жителей республик Донбасса ввели в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Для оперативной организации приёма беженцев глава региона поручил ввести режим ЧС на территории Саратовской области", — сказано в сообщении на сайте кабмина.