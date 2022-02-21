Глава ЛНР подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет
Получение обмундирования добровольцами ЛНР. Фото © ТАСС / Александр Река
Документ уже вступил в силу, ранее в республике призывали на военную службу исключительно мужчин от 18 до 55 лет. Остальных жителей просили эвакуироваться.
Мужчины самопровозглашённой Луганской Народной Республики (ЛНР) старше 55 лет будут добровольно призываться на военную службу. Соответствующий указ подписал глава республики Леонид Пасечник.
"Осуществлять призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке", — говорится в документе, опубликованном на сайте главы ЛНР.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила об обострении ситуации на всём фронте. По утверждению представителей республик, киевские силовики начали применять тяжёлую артиллерию и ведут практически нескончаемый огонь.
Обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.